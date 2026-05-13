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資策會助中科院無人機專案通過CMMC 國防資安升級

中央社／ 台北13日電

隨著美國國防供應鏈資安要求持續提升，資策會資安所推動「資通安全成熟度模型驗證」（CMMC）制度在台落地。資策會資安所今天表示，已協助中科院無人機專案通過CMMC，為台灣國防體系接軌國際資安標準的重要成果，也展現台灣具備導入國際資安規範的實務能力。

資策會資安所說明，CMMC是美國國防部為加強國防供應鏈資安，強制要求承包商遵循的網路安全標準，確保處理軍事機密或非機密資訊的企業具備相應資安防護能力，並取代過往的自我聲明，改為第三方認證。

資策會資安所指出，中科院為台灣國防研發重鎮，長期負責航空系統研發與關鍵技術整合，近年更積極投入國造無人機技術發展，已具備無人飛行載具、飛控系統、通訊鏈路、酬載整合及任務應用等關鍵技術能力，並持續支援國防偵蒐監控、戰場情資蒐集、目標定位及不對稱作戰等任務需求，逐步建立台灣自主無人機發展能量與產業基礎。

資策會資安所表示，當無人機技術廣泛應用於高敏感性任務，資安防護與治理能力也成為關鍵核心，這次無人機專案通過CMMC，不僅代表相關單位符合國際資安要求，也顯示台灣具備將國防科技研發結合資安治理與國際合規的能力，為後續國防產業鏈資安升級及國造無人機產業發展奠定重要基礎。

資策會資安所說明，CMMC已是國際供應鏈的重要門檻，中科院資安中心這次推動及辦理導入制度，並委由資策會資安所團隊協助航空所導入，除強化既有防護機制，更建立制度化、流程化且具可驗證性的管理體系，展現資安從單一技術導入，逐步邁向整體治理能力建構的發展趨勢。

資策會資安所表示，在驗證推動過程中，資策會資安所協助中科院航空所，將國際規範轉化成可落實的內部流程，並透過系統化盤點與文件建置，釐清現有資安措施與國際要求之間的差距，同時強化驗證證據的完整性與一致性。不僅有效縮短驗證準備時程，也降低驗證風險，並提升資安管理可追溯性與持續維運能力。

資策會資安所所長李榮三表示，此案顯示台灣已具備導入CMMC制度的實務能力，相關經驗未來可延伸至半導體、電子製造及航太等產業。資策會資安所將持續協助國內產業推動CMMC等相關資安標準導入，厚植資安實力。

中科院 資策會 無人機

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