台積電發行184億元綠債 用於綠建築及環保支出

晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣184億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關支出。

台積電今天公告，發行184億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為137億元，10年期的乙類發行金額47億元。

甲類固定年利率1.8%、乙類固定年利率1.85%。台積電指出，將委任凱基證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的支出。

為支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求，台積電董事會於115年2月核准在600億元額度內，在國內市場分次募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的184億元無擔保普通公司債是115年度第2期公司債。