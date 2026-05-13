研揚：訂單能見度達6個月 全年營收拚增兩位數

工業電腦廠研揚今天舉行法人說明會，研揚總經理林建宏表示，目前訂單能見度已達6個月，今年第2季營收再創歷史新高的機會非常大，全年要達到兩位數成長「應該不會是太大問題」；他預估，今年人工智慧（AI）相關營收占比將達25%。

林建宏指出，今年中央處理器（CPU）缺貨主要在低階電腦，對於以高階產品為主的研揚影響有限。研揚從去年下半年開始已提早備貨記憶體，為客戶提供不同的供貨來源，加上母公司華碩協助，對研揚營收的衝擊較小；漲價部分由客戶吸收，不影響研揚獲利。

研揚今年第1季合併營收達新台幣24.1億元，年增23%，創歷史新高；營業利益2.1億元，年增62%；在業外收入挹注下，歸屬母公司淨利約4.78億元，年增84%，每股盈餘3.81元。

林建宏表示，研揚今年重組產品線，分成應用電腦、嵌入電腦、智慧平台、開發板4大類。今年第1季僅應用電腦類產品因為單一專案出貨延遲導致衰退，其他3大類產品都顯著成長。

他說，研揚現在生意來自兩大領域，一個是傳統工業電腦，在醫療、零售、製造都呈現穩定成長；另一個是AI領域，尤其工業領域的AI應用拓展非常快，落地專案越來越多，主要來自實體AI和AI代理。

林建宏表示，目前研揚訂單能見度已經達到6個月，從去年到今年第1季都有兩位數成長，全年要達到兩位數成長「應該不會是太大問題」。從接單狀況來看，去年第4季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.32，今年第1季為1.35。

他指出，在傳統工控市場的醫療、網通與智慧製造，是今年重點成長領域。AI市場成長機會來自半導體、機器人、軍事、交通、AI代理等領域；研揚去年AI營收占比約20%，今年期望達到25%。