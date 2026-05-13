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英業達、鴻海、廣達等三強 名列資料中心散熱及熱管理專利全球前二十

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
資料中心散熱及熱管理專利申請前二十大申請人。圖／台灣智慧財產局報告
資料中心散熱及熱管理專利申請前二十大申請人。圖／台灣智慧財產局報告

根據台灣智慧財產局今年發布的《資料中心關鍵零組件之專利趨勢分析》報告，分析全球2015至2024年公開/公告的8,449資料中心與伺服器散熱技術專利家族案；台廠英業達（2356）、鴻海（2317）與廣達（2382）名列主要專利申請人，展現台灣在全球伺服器供應鏈的關鍵地位。

隨著生成式AI算力需求快速攀升，資料中心在能源消耗與散熱管理方面的壓力日益加劇，已成為產業發展的重要挑戰。報告顯示，散熱專利近十年複合成長率(CAGR)達17%，並於2022年進入成長期，單年開始突破千案並持續攀升，顯示AI需求快速升溫。

在資料中心散熱及熱管理專利申請前二十大申請人中，美國專利(申請)權人占八家，Nvidia、Alphabet、Microsoft、Amazon等科技巨頭皆名列其中；中國大陸專利(申請)權人占六家，浪潮與百度集團在榜單中表現尤為突出；而台灣專利(申請)權人占三家，有英業達、鴻海與廣達三家企業入榜。

其中，英業達在液冷技術領域的專利布局尤為突出，全球專利申請數達111件，其中87件為液冷相關專利，並在技術門檻較高的浸沒式液冷領域有19件專利，領先其他台灣廠商。而廣達的散熱技術專利主要集中於氣冷領域，全球有50件專利，高於液冷領域，顯示其對傳統伺服器市場的重視。鴻海則在浸沒液冷技術方面擁有一定的技術積累，並且在空調與冷熱通道相關專利上也有不少的布局。台灣企業在資料中心散熱技術領域的強勁專利布局，不僅是技術創新的體現，也為未來AI資料中心與伺服器散熱市場奠定了競爭優勢。

英業達 廣達 鴻海 伺服器

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