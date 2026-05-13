Google攜手品牌業者推出全新筆電 Googlebook預計下半年問世

Google舉辦Google Android Show活動，推出全新Gemini Intelligence系統，以及為Gemini Intelligence而設計的全新筆記型電腦Googlebook，計畫與宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell、HP 和聯想等業界夥伴合作打造首批Googlebook產品。

Google 15年前推出Chromebook，當時是專門為雲端優先應用所設計的筆記型電腦。隨著作業系統進入智慧系統，Google啟動新的筆記型電腦產品線。結合Android強大特色，包含Google Play上豐富實用的應用程式、專為智慧科技打造的現代化作業系統，搭配ChromeOS頂尖的網頁瀏覽體驗。

Googlebook 是全新的筆記型電腦類型，以Gemini的實用協助為核心，結合強大硬體，並能夠與日常使用的裝置無縫協作，預計於今年稍晚分享更多細節。

Google針對新筆電推出全新體驗，從打開筆電後透過Googlebook上的「魔術指標 (Magic Pointer)」帶來全新突破。Google DeepMind團隊打造新的游標，只要輕輕晃動游標就能喚醒Gemini，根據用戶指向的螢幕內容提供即時建議。例如把游標停留在電子郵件裡的日期，就能直接安排會議；當同時選取客廳照片與網路上的新沙發圖片時，就會馬上合成擺設的效果。

透過簡單的指令，Gemini可以做出專屬的小工具。Gemini可以搜尋網路資訊，或連結Gmail 、日曆等Google 應用程式，將相關資訊整合在個人化主頁中，讓電腦桌面成為更貼近生活的個人中心。另外也可以透過全新的快速存取功能，透過Googlebook的檔案瀏覽器存取手機檔案。無論是查看、搜尋或將手機內的檔案插入到筆電使用，完全不需要經過任何的傳輸步驟。