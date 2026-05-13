快訊

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

撿到便宜？陶朱隱園驚現「甜甜價」成交 神秘富豪買3樓戶

聽新聞
0:00 / 0:00

Google攜手品牌業者推出全新筆電 Googlebook預計下半年問世

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google Logo。記者黃筱晴／攝影
Google Logo。記者黃筱晴／攝影

Google舉辦Google Android Show活動，推出全新Gemini Intelligence系統，以及為Gemini Intelligence而設計的全新筆記型電腦Googlebook，計畫與宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell、HP 和聯想等業界夥伴合作打造首批Googlebook產品。

Google 15年前推出Chromebook，當時是專門為雲端優先應用所設計的筆記型電腦。隨著作業系統進入智慧系統，Google啟動新的筆記型電腦產品線。結合Android強大特色，包含Google Play上豐富實用的應用程式、專為智慧科技打造的現代化作業系統，搭配ChromeOS頂尖的網頁瀏覽體驗。

Googlebook 是全新的筆記型電腦類型，以Gemini的實用協助為核心，結合強大硬體，並能夠與日常使用的裝置無縫協作，預計於今年稍晚分享更多細節。

Google針對新筆電推出全新體驗，從打開筆電後透過Googlebook上的「魔術指標 (Magic Pointer)」帶來全新突破。Google DeepMind團隊打造新的游標，只要輕輕晃動游標就能喚醒Gemini，根據用戶指向的螢幕內容提供即時建議。例如把游標停留在電子郵件裡的日期，就能直接安排會議；當同時選取客廳照片與網路上的新沙發圖片時，就會馬上合成擺設的效果。

透過簡單的指令，Gemini可以做出專屬的小工具。Gemini可以搜尋網路資訊，或連結Gmail 、日曆等Google 應用程式，將相關資訊整合在個人化主頁中，讓電腦桌面成為更貼近生活的個人中心。另外也可以透過全新的快速存取功能，透過Googlebook的檔案瀏覽器存取手機檔案。無論是查看、搜尋或將手機內的檔案插入到筆電使用，完全不需要經過任何的傳輸步驟。

Google 筆記型電腦 宏碁

延伸閱讀

Google發表Googlebook筆電和Android 17 深度整合Gemini搶攻蘋果地盤

取代Fitbit！Google Health健康平台升級登場 同步推出AI教練訂閱服務

iOS 26.5更新正式登場！這5大實用新功能、好用設定趕快升級

新北攜手資策會推「AI能力護照」 打造數位學習國際接軌新模式

相關新聞

英業達、鴻海、廣達等三強 名列資料中心散熱及熱管理專利全球前二十

根據台灣智慧財產局今年發布的《資料中心關鍵零組件之專利趨勢分析》報告，分析全球2015至2024年公開/公告的8,449資料中心與伺服器散熱技術專利家族案；台廠英業達（2356）、鴻海（2317）與廣達（2382）名列主要專利申請人，展現台灣在全球伺服器供應鏈的關鍵地位。

Google攜手品牌業者推出全新筆電 Googlebook預計下半年問世

Google舉辦Google Android Show活動，推出全新Gemini Intelligence系統，以及為Gemini Intelligence而設計的全新筆記型電腦Googlebook，計畫與宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell、HP 和聯想等業界夥伴合作打造首批Googlebook產品。

科林研發啟動2026人才招募計畫 擬招募1000位專業工程人才

因應客戶需求成長，為提供客戶最佳支援服務，全球頂尖半導體設備製造與服務供應商 Lam Research 科林研發今年預計招募超過 1,000 名專業工程人才，進一步強化在台營運、技術服務與製造能力，同時深化台灣技術服務與全球人才布局。

清大電機團隊世界首創利用「光絲」 產生極紫外孤立埃秒脈衝

國立清華大學電機工程學系副教授陳明彰研究團隊近期在超快光學與極紫外光（EUV）領域取得重要突破，世界首創利用「光絲化」（filamentation）機制，直接產生高品質孤立埃秒脈衝（Isolated Attosecond Pulse, IAP），為桌上型超快極紫外光光源開啟全新方向。

美國 Shield AI 攜手雷虎部署 Hivemind 海上無人自主系統

雷虎科技（8033）13日與美國國防科技獨角獸公司Shield AI共同宣布，雙方簽署合作備忘錄（MOU），將把Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎科技旗下無人系統產品組合，首波將率先導入雷虎海鯊號無人艇平台。

崇越卡位「四維樞紐」 重塑AI時代戰略價值

崇越科技（5434）因應全球AI算力需求進入爆發期，半導體供應鏈正經歷一場規格升級的質變，公司重塑未來戰策布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越強調，這四大布局將使集團成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域，展現其不可替代的戰略地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。