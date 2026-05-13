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智邦本季營運續旺 法人調高獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

智邦（2345）第1季財報優於預期，加上新增雲端服務供應商（CSP）客戶效應將，將帶動第2季營收再創新高，及網路架構升級帶動營運持續成長，法人調高今、明年獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，智邦第1季營收701.2億元，毛利率19.5%，高於前一季的17.9%，優於市場預期，主因在於產品組合較佳，營業利益100.4億元，季增 10.3%，年增70%，每股稅後純益（EPS）14.9元，繳出超標成績單。

受惠Trainium的產品世代轉換平順，及新的大型CSP客戶交換器產品出貨增加，法人預期智邦第2季營收可望季增高個位數百分比，換算年增將近三成，毛利率19.5%，營業費用率因營收規模上升而降至約5%，獲利更上一層樓。

法人指出，Trainium 3最大架構升級在於導入「交換式」scale-up 網路，並於機 櫃中段新增Switch Tray，形成類似 NVIDIA NVL72系統中NVLink Switch Tray 布局，以縮短加速器間訊號距離並降低延遲。TOR交換器、電源PSU及備援電池BBU仍維持於機櫃頂部及底部。

產業趨勢來看，AI資料中心由「伺服器為單位」轉向「機櫃為單位」的整合模式。Celestica日前透露，AI及雲端需求快速成長主要動能來自hyperscaler對整體資料中心基礎設施的整合部署， 而非單一產品出貨。

Astera Labs強調，PCIe Gen6與fabric switch產品正是為rack-scale AI架構設計，支援從32至320 lane的交換需求，顯示互連晶片已成為AI系統關鍵元件之一。

法人認為，雖然組裝端參與廠商數量增加可能稀釋智邦市占率，但Trainium 3 新增的Switch Tray及新客戶的800G交換器能抵銷市占下滑影響， 公司將技術延伸至OCS與CPO交換器，有助未來長期營運動能。

智邦 營收 伺服器

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