聯發科「智在家鄉」第9屆開跑 攜日月光、Arm 等夥伴擴大社會創新

IC設計龍頭聯發科（2454）11日宣布，第9屆「智在家鄉」正式開跑，即日起至6月11日開放徵件。本屆再度攜手半導體生態系夥伴日月光、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）、vivo，深化賽後共創合作，號召全台團隊運用科技解決家鄉問題，將創新提案轉化為可落地的社會影響力。

聯發科指出，「智在家鄉」自2018年創辦以來，已累計2,666件改善家鄉的提案，覆蓋台灣92%鄉鎮，為全台規模最大的Tech for Good社會創新平台。2025年起，「智在家鄉」升級為「影響力加速計畫」，不只停留在提案競賽，也在決賽後持續陪伴團隊，協助其在商業模式、品牌行銷、組織發展與財務機制等面向精進，推動提案真正落地。

聯發科技董事長蔡明介表示，過去8年，「智在家鄉」見證超過2,600件運用AI與無線通訊科技改善家鄉的創新解方，讓公司看見台灣從不缺改變的熱情與創意。他強調，比賽落幕從不是終點，而是真正改變的開始，企業若願意與團隊並肩同行，影響力就能持續擴展，成為土地上正在發生的事實。

首批加入影響力加速計畫的三組團隊已展開實踐。「野球革命」預計今年透過巡迴檢測，為逾600位全台甲組高中棒球選手建立球探資料庫；「可澍科技」則以聯發科技新竹11個營運據點為起點，進行自然風險敏感度與碳匯評估；「科技小農」已成立社會企業，並將青蔥「中心—衛星農場」小農加盟模式擴大至中南部三縣市。

今年賽事分為提供初創團隊舞台的「創新種子組」，以及鼓勵落地實踐的「影響力加速組」，並設有企業夥伴評選的專屬「企業獎」。其中，「影響力加速組」得獎團隊除可獲得獎金外，還可進一步向聯發科申請客製化輔導資源，加速提案從創意走向實際落地。