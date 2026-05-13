科林研發啟動2026人才招募計畫 擬招募1000位專業工程人才

因應客戶需求成長，為提供客戶最佳支援服務，全球頂尖半導體設備製造與服務供應商 Lam Research 科林研發今年預計招募超過 1,000 名專業工程人才，進一步強化在台營運、技術服務與製造能力，同時深化台灣技術服務與全球人才布局。

科林研發自 1992 年起便成為台灣半導體生態系中值得信賴且緊密合作的夥伴，透過廣泛分佈的辦公據點、技術訓練中心、技術研發中心及客戶支援服務團隊的完整布局，提供晶圓代工、記憶體與封裝測試等產業的客戶最佳技術與支援服務。此外，科林研發於桃園設有智慧製造中心，專精於最新設備生產、既有設備整新與升級等。

根據 Gartner® 指出1：「AI 半導體持續成為推動全球半導體市場成長的核心動能。涵蓋處理器、高頻寬記憶體（HBM）與網路相關元件的 AI 半導體，在 2025 年已占整體半導體銷售額近三分之一，帶動市場出現前所未有的成長動能。隨著 AI 基礎建設投資預計於 2026 年突破 1.3 兆美元，AI 半導體在產業中的主導地位可望進一步擴大。」科林研發在 AI 領域佔有舉足輕重的關鍵地位，共同帶動全球半導體產業持續成長。因應產業成長，科林研發正於台灣大舉徵才，提供多項職涯發展機會，招募電子、機械工程、電機工程、材料科學、物理、化學及其他理工相關背景人才，重點職缺包括設備工程師、製程工程師及半導體設備組裝助理工程師與半導體設備測試助理工程師。

科林研發提供優渥的薪酬與福利制度，包括具競爭力的年薪、個人績效年度調薪、績效獎金制度，以及股票認購權利等，實際薪酬將依職務性質與個人績效表現而定。公司亦提供完善的保險計畫以及工作和家庭福利，涵蓋員工及眷屬的團體保險、定期健康檢查與免費諮商協助，並於員工到職第一年即給予 20 天年假及 1 天生日假，另設有獨特的 4 個月父母全薪育兒假、購屋利息補助等，打造兼顧專業發展與工作生活平衡的職場環境。此外，科林研發重視創新、互信與多元共融的企業文化，鼓勵來自不同背景的員工提出多元觀點，並透過跨團隊合作共同面對技術挑戰。

除薪酬與福利制度外，科林研發也建立完善的人才發展架構，鼓勵員工持續精進專業能力，並推動長期職涯能力發展。科林研發位於台灣的亞太技術訓練中心配備涵蓋蝕刻、沉積與清洗等製程訓練設備，提供完整的硬體、製程及虛擬實境（VR）培訓課程，協助員工與客戶深入掌握先進半導體製造技術。此外，透過軟實力培訓計畫，科林研發提供簡報技巧、問題解決、溝通協調與領導策略等完整之訓練課程藍圖，協助員工依不同職涯階段建立具系統性的學習路徑。

針對新進員工，科林研發規劃完善的新進人員個人訓練計劃，涵蓋到職前準備與到職後訓練，並導入一對一夥伴（Buddy）制度，協助新進員工於報到後逐步培養獨立作業所需的知識與能力。隨著員工的職涯發展，公司也為新任與資深主管提供階段式管理培訓課程，強化領導能力與跨部門協作經驗，同時透過領導力發展計畫、教練及導師計畫等多元學習資源，持續支持員工的長期職涯成長發展。

除台灣在地職涯發展機會外，科林研發也提供多元的跨國職涯發展機會，讓具備特定專業能力的員工有機會依據業務需求與專案條件獲得海外派駐機會，接觸不同技術環境並累積跨國協作經驗。公司主要海外據點包括美國亞利桑那、日本熊本及德國德勒斯登，透過直接參與客戶互動與技術支援，員工能拓展專業能力與國際視野。