鴻海研究院與Quobly發表開源工具箱 探索容錯量子運算之量子相位估計

鴻海研究院(Hon Hai Research Institute)與法國矽基量子運算先驅Quobly今日共同宣布，正式發布由雙方共同開發的開源數值工具箱。該工具箱專為量子相位估計(Quantum Phase Estimation, QPE)演算法設計，QPE是容錯量子運算的基石，在量子化學與材料科學領域具有極為關鍵的應用價值。

在未來的容錯量子電腦上，QPE是計算分子系統「基態能量(Ground-state energies)」的核心演算法。儘管其理論特性與漸進成本(Asymptotic cost scalings)已具備完善的研究基礎，但由於在傳統電腦上模擬超越玩具模型(Toy models)的QPE難度極高，導致實務上的資源估算與性能權衡(Performance trade-offs)仍有待深入探索。

此次發布的工具箱旨在彌補這一差距。它為研究人員提供了一個實用的環境，得以深入探討QPE的實現方式及其對資源需求的影響，並重點關注演算法構建模塊 (Building blocks)以及實際執行時的各項約束。

這套 QPE 工具箱(QPE Toolbox)的設計初衷，是讓量子演算法從業者能夠透過動手實作，對整個QPE工作流(從化學預處理到相位估計)建立數值上的直觀理解。該工具箱設定的運算範疇，既能挑戰傳統模擬的極限，又能在運算時間上保持可處理性。

Quobly量子演算法科學家Thibaud Louvet表示，「我們的目標是為QPE提供一個實用的數值試驗場，幫助研究人員跳脫純理論的成本模型，為容錯量子演算法發展出 更具現實感的直覺。」

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修表示，「藉由結合尖端量子演算法與先進的張量網絡技術，此工具箱為研究人員提供了一個結構化環境，讓他們能更精確地理解未來量子應用在實際面上的需求。」