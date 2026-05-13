清大電機團隊世界首創利用「光絲」 產生極紫外孤立埃秒脈衝

國立清華大學電機工程學系副教授陳明彰研究團隊近期在超快光學與極紫外光（EUV）領域取得重要突破，世界首創利用「光絲化」（filamentation）機制，直接產生高品質孤立埃秒脈衝（Isolated Attosecond Pulse, IAP），為桌上型超快極紫外光光源開啟全新方向。

研究團隊指出，埃秒（attosecond）是十億分之一的十億分之一秒，這種極短光脈衝如同觀察電子運動的「超高速閃光燈」，可協助科學家研究原子、材料與半導體中的超快電子動態。這類桌上型同調EUV光源未來在半導體先進製程中具有高度潛力，可作為「瞬間探針」，即時觀察電子運動與材料反應；而EUV超連續光譜則能同時提供多種能量範圍資訊，有助於薄膜分析、缺陷檢測、光學量測與奈米材料研究。

傳統上，要產生高品質的孤立埃秒脈衝，通常需要非常複雜的光學系統與精密調整。然而，研究團隊發現，當高強度雷射進入氣體後，會形成一條細長且穩定的「光絲（filament）」，在這段傳播過程中，光脈衝會自然被壓縮、空間模式也同步被淨化（self-cleaning），就像光在傳播過程中「自己變得更短、更乾淨」。

研究團隊說，團隊利用這個現象，成功將原本約4.7飛秒（fs）的雷射脈衝自然壓縮至約3.5飛秒，並進一步產生高對比、高穩定度的孤立埃秒脈衝。這項成果提供更簡潔、更穩定的技術路徑，讓產生 IAP 與 EUV supercontinuum 不再需要高度複雜的系統調校。

研究也首次證明，主流高功率Yb（ytterbium）雷射系統，搭配 filamentation 機制後，可以直接產生高品質孤立埃秒脈衝，朝向「turn-key（即開即用）」的桌上型埃秒光源邁進。這代表未來高穩定、高重複率、低維護需求的桌上型埃秒EUV光源，有機會逐步從大型實驗室走向更廣泛的學術與產業應用。

這項成果亦獲國際學界關注。Nature Communications特別邀請美國俄亥俄州立大學研究人員Omair Ghafur撰寫Comment專文，評論此研究如何透過光絲化所形成的自組織非線性機制，自然地完成空間淨化、自我壓縮與相位匹配控制，使孤立埃秒脈衝的產生不再高度依賴複雜光學閘控系統。評論中更指出，這種方法有望降低埃秒光源技術門檻，推進桌上型超快EUV光源的普及與實際應用。