崇越卡位「四維樞紐」 重塑AI時代戰略價值

崇越科技（5434）因應全球AI算力需求進入爆發期，半導體供應鏈正經歷一場規格升級的質變，公司重塑未來戰策布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越強調，這四大布局將使集團成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域，展現其不可替代的戰略地位。

一、站在巨人的肩膀：先進製程與日本化學龍頭的完美連結

崇越長期深耕半導體前段製程，是連結日本材料龍頭與台灣晶圓製造龍頭的關鍵橋樑。隨著先進製程由3奈米向2奈米邁進，對於光阻劑、矽晶圓、光罩基板及石英零組件的規格要求益加嚴苛。

由於半導體材料涉及精密嚴格的良率驗證，一旦獲得認證，打進供應鏈後，具備極高的替換門檻與客戶黏著度。崇越扮演的「材料入口」角色，使其營收與先進製程的產能擴張高度連動。2026年1~4月，崇越累計營收達253.1億元，年增率達17.3%，顯示先進製程材料出貨已成為其穩定的成長引擎。

二、驅動算力引擎：AI伺服器與高速傳輸的新成長曲線

除晶圓製造端外，崇越更精準卡位AI伺服器硬體升級商機。因應AI伺服器對高速傳輸需求，銅箔基板（CCL）材料規格正由M6、M7大幅翻升至M9等級。崇越科技所供應的高階石英布，具備極低介電損耗特性，已成功導入國內多家CCL領導廠商供應鏈，開創出半導體製程之外的新成長曲線。

三、掌握四大主軸：建構不可替代的「樞紐價值」

崇越將其核心競爭力總結為四大成長動能，展現「樞紐（Hub）」的戰略定位：

半導體先進製程：規格升級帶動材料單價與消耗量齊揚。

AI算力爆發：AI模型驅動高性能運算（HPC）晶片需求，帶動特用化學品消耗。

日本頂級材料商：獨家深度代理優勢，構築強大供應鏈信用資產與技術壁壘。

AI伺服器供應鏈：由晶圓端延伸至PCB與板材端，實現全方位的AI佈局。

四、不只是通路，更是先進製程的「航母補給艦」

若台灣半導體製造是航空母艦，崇越科技可謂是艦隊中最重要的「關鍵補給系統」。在AI與先進製程的交會點上，崇越科技具備了「材料驗證門檻高」、「客戶黏著度強」以及「跨足AI軟硬體材料」等多重優勢，使其成為觀察台灣半導體長線價值的重要指標。在此前提下，崇越的市場價值有被重新評價的空間。

崇越的長線價值在於其「四維一體」的樞紐地位，這不只是短期的業績暴衝，而是長線布局的成果展現。公司串連上游尖端材料與下游先進製造，已打造全球半導體供應鏈中難以撼動的關鍵地位。