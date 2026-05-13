快訊

台灣成川習會菜單？回顧歷任美國總統訪中對台灣的影響

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越卡位「四維樞紐」 重塑AI時代戰略價值

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越卡位「四維樞紐」， 重塑AI時代戰略價值。圖／崇越提供
崇越卡位「四維樞紐」， 重塑AI時代戰略價值。圖／崇越提供

崇越科技（5434）因應全球AI算力需求進入爆發期，半導體供應鏈正經歷一場規格升級的質變，公司重塑未來戰策布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越強調，這四大布局將使集團成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域，展現其不可替代的戰略地位。

一、站在巨人的肩膀：先進製程與日本化學龍頭的完美連結

崇越長期深耕半導體前段製程，是連結日本材料龍頭與台灣晶圓製造龍頭的關鍵橋樑。隨著先進製程由3奈米向2奈米邁進，對於光阻劑、矽晶圓、光罩基板及石英零組件的規格要求益加嚴苛。

由於半導體材料涉及精密嚴格的良率驗證，一旦獲得認證，打進供應鏈後，具備極高的替換門檻與客戶黏著度。崇越扮演的「材料入口」角色，使其營收與先進製程的產能擴張高度連動。2026年1~4月，崇越累計營收達253.1億元，年增率達17.3%，顯示先進製程材料出貨已成為其穩定的成長引擎。

二、驅動算力引擎：AI伺服器與高速傳輸的新成長曲線

除晶圓製造端外，崇越更精準卡位AI伺服器硬體升級商機。因應AI伺服器對高速傳輸需求，銅箔基板（CCL）材料規格正由M6、M7大幅翻升至M9等級。崇越科技所供應的高階石英布，具備極低介電損耗特性，已成功導入國內多家CCL領導廠商供應鏈，開創出半導體製程之外的新成長曲線。

三、掌握四大主軸：建構不可替代的「樞紐價值」

崇越將其核心競爭力總結為四大成長動能，展現「樞紐（Hub）」的戰略定位：

半導體先進製程：規格升級帶動材料單價與消耗量齊揚。

AI算力爆發：AI模型驅動高性能運算（HPC）晶片需求，帶動特用化學品消耗。

日本頂級材料商：獨家深度代理優勢，構築強大供應鏈信用資產與技術壁壘。

AI伺服器供應鏈：由晶圓端延伸至PCB與板材端，實現全方位的AI佈局。

四、不只是通路，更是先進製程的「航母補給艦」

若台灣半導體製造是航空母艦，崇越科技可謂是艦隊中最重要的「關鍵補給系統」。在AI與先進製程的交會點上，崇越科技具備了「材料驗證門檻高」、「客戶黏著度強」以及「跨足AI軟硬體材料」等多重優勢，使其成為觀察台灣半導體長線價值的重要指標。在此前提下，崇越的市場價值有被重新評價的空間。

崇越的長線價值在於其「四維一體」的樞紐地位，這不只是短期的業績暴衝，而是長線布局的成果展現。公司串連上游尖端材料與下游先進製造，已打造全球半導體供應鏈中難以撼動的關鍵地位。

半導體 伺服器 崇越科技

延伸閱讀

台積衝刺新世代材料與設備 光洋科、京鼎躍居第一梯隊

安聯00402A 掌握三大核心趨勢 發行價10元搶進美國科技

鈺創董座：AI時代不只改變價格 是半導體「價值」全面提升

台積電攜應材衝先進製程 目標加速 AI 規模化

相關新聞

美國 Shield AI 攜手雷虎部署 Hivemind 海上無人自主系統

雷虎科技（8033）13日與美國國防科技獨角獸公司Shield AI共同宣布，雙方簽署合作備忘錄（MOU），將把Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎科技旗下無人系統產品組合，首波將率先導入雷虎海鯊號無人艇平台。

崇越卡位「四維樞紐」 重塑AI時代戰略價值

崇越科技（5434）因應全球AI算力需求進入爆發期，半導體供應鏈正經歷一場規格升級的質變，公司重塑未來戰策布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越強調，這四大布局將使集團成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域，展現其不可替代的戰略地位。

鴻海北美受影響的廠區 生產營運維持正常

鴻海（2317）發布聲明表示，「鴻海集團位於北美的部分廠區近期遭受網路攻擊，第一時間資安團隊已啟動應變機制，並採取多項因應措施，確保生產與交付的連續性，目前受影響廠區之生產營運均維持正常。」

群聯首筆聯貸 金額120億

AI儲存商機熱、銀行團搶卡位。群聯電子首筆聯貸案昨（12）日完成簽約，由第一銀行與台北富邦銀行共同統籌主辦，總金額120億元，吸引11家銀行參貸，超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

華碩：伺服器今年業績倍增 本季、下半年訂單掌握度高

電腦品牌廠華碩昨（12）日舉行法說會，展望後市，華碩共同執行長胡書賓指出，目前對伺服器第2季與下半年訂單掌握度相當高，上修伺服器業務全年展望，由先前預期今年營收增長50～100%的目標區間，上修到有信心達成成長100%目標。

匯損效應 華碩第1季 EPS 13.2元

華碩昨（12）日公布今年首季財報，去年第1季有印度伺服器客戶呆帳回沖利益，有高基期影響加上匯損因素，華碩今年首季品牌稅後純益降至97.97億元，季減14%、年減23%，每股純益13.2元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。