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鴻海北美受影響的廠區 生產營運維持正常

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）發布聲明表示，「鴻海集團位於北美的部分廠區近期遭受網路攻擊，第一時間資安團隊已啟動應變機制，並採取多項因應措施，確保生產與交付的連續性，目前受影響廠區之生產營運均維持正常。」

民視報導，鴻海位於美國威斯康辛州廠日前爆發大規模IT系統異常事件，導致部分產線被迫停工，勒索軟體組織Nitrogen Ransomware在暗網發布訊息，聲稱掌握鴻海高達8TB容量、超過1100萬份內部檔案。

報導引述外媒以及Nitrogen Ransomware在暗網發布訊息，外流資料不僅涉及一般企業文件，更包含大量高敏感度技術資訊，攻擊者聲稱資料內容涉及蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）、戴爾（Dell）等多家全球科技企業。

鴻海強調，受影響廠區目前正恢復正常生產中。

鴻海

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