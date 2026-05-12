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爆黑馬！微星首季 EPS 4.04元年增217% 專注高階電競產品策略奏功

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

電競品牌大廠微星（2377）2026年首季財報爆黑馬！公司結算首季EPS高達4.04元，創下連續16季度以來新高，且毛利率回升至15%，脫離2025年毛利率10~11%谷底，公司預期今年PC業務策略是「量縮價增」，專注高階產品並調高售價15~30%，成功改善財報獲利結構，首季稅後純益34.17億元，年增高達217%。

微星去年因顯示卡新品上市延遲，記憶體缺貨且大漲價，關稅戰導致產能從中國大陸遷移回台灣，導致認列高達10幾億元遷移成本，加上新品移轉要申請安規認證，導致新品上市時機錯過，都讓2025年成為微星經營最嚴峻的一年，而如今，2026年雖記憶體缺貨效應擴大，GPU晶片不足，但財報已率先谷底翻揚。

微星12日公布季報報佳音，2026年第1季營收562.57億元，季減2.3%、年增5.1%；受惠因記憶體缺貨改專注高階電競產品、顯示卡與AI PC，產品組合改善，價格競爭等去年負面因素消除，微星首季毛利率攀升至15%，較去年同期大增4.74個百分點。

營益率方面，由去年同期1.88%大幅提升至6.9%，使得首季營業利益38.76億元，年增384.9%，單季稅後純益34.17億元，季增逾2倍、年增217%，每股稅後純益（EPS）4.04元，優於去年同期1.27元及去年第4季1.93元。

公司表示，由於今年記憶體大漲與 AI 需求排擠GPU產能，今年調研機構普遍預估PC市場衰退 10% ～ 20% 以上，加上GPU供應預估短缺達20%，公司決定將集中資源往高階產品走，由於 SSD 與記憶體價格飆漲，終端售價全年將調漲 15% 到 30%。

在 GPU 總量受限下，微星將資源集中於高階產品（例如 RTX 5060/5070 等級），減少低階供應，也同樣大幅拉抬產品平均單價，使得微星預估今年雖PC銷售量下滑，但營收方面仍有機會與去年持平甚至成長，獲利結構也會更健康。

另外在AI伺服器方面，微星主要鎖定中小型企業與 CSP（雲端服務供應商），避開與大型 CSP 廠的ODM廠競爭，目前伺服器營收佔比仍為個位數，但公司設定未來 3 到 5 年，每年營收要維持 50% 到 100% 的成長率。

法人原預估微星2026年EPS獲利區間為8～10元，但微星首季獲利已達4.04元，進度超標，未來是否更新上修預測可持續觀察。

微星 中國大陸

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