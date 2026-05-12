快訊

美股早盤／通膨年增幅寫近三年高 晶片股回檔、費半跌近2%

聽新聞
0:00 / 0:00

「真實版無敵鐵金剛」來了…一拳能擊倒磚牆 所羅門、上銀等跟著發達

經濟日報／ 記者陳湘瑾宋健生李孟珊／即時報導
大陸機器人巨頭宇樹12日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，宇樹創辦人王興興親自坐上「GD01」控制室座位進行現場演示。（網路照片）
大陸機器人巨頭宇樹12日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，宇樹創辦人王興興親自坐上「GD01」控制室座位進行現場演示。（網路照片）

大陸機器人巨頭宇樹12日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，且力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，掀起機器人新革命，帶旺所羅門、上銀（2049）、和椿（6215）等供應鏈。

業界以「真實版無敵鐵金剛」形容「GD01」。無敵鐵金剛卡通的主角柯國隆操控人形機器人的威風姿態在現實般出現，「人人都可以變成柯國隆」，卡通裡「指揮艇組合」不再是口號。而「GD01」能切換成四足模式，如同電影變形金剛跳出螢幕，驚艷業界。

宇樹表示，「GD01」整機重量約500公斤（載人後），採用高強度合金材料與精密伺服驅動系統，兼具堅固性與靈活性。直立狀態下，可像人形機器人一樣直立行走，上方設有載人艙位，人類可坐在內部操控椅上，可輕易打穿牆壁，定義為「民用交通工具」的鋼鐵巨獸，售價人民幣390萬元（約新台幣1,800萬元）起。

直立行走外，「GD01」還支援變形，機器人往後下壓後，就可變身為四足狀態，能夠以四足步態行走，並且同樣支持載人。整個變形過程也極為迅速、絲滑，集載人駕駛、自主變形、智慧操控於一體。

業界人士分析，「GD01」堪稱人形機器人新里程碑，其最大關鍵是視覺辨識相關系統。唯有讓人形機器人完成「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，才能讓所有動作與指令流暢。

台廠中，所羅門是宇樹機器人的AI視覺系統夥伴，為機器人裝上「眼睛」，讓機器人不只看得見，更「看得準」，達成人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合，雙方先前更曾共同展示機器狗方案，透過AI視覺與光達系統整合，讓機器狗具備自主移動、環境辨識與互動能力。

尤其在人形與四足機器人開始進入移動應用後，挑戰更大，所羅門為此開發專利AI視覺技術，即便機器人在移動、晃動或角度改變狀況下，仍能快速鎖定目標與判斷距離，大幅提升機器人作業穩定性。

另外，人形機器人無論站立、行走，都要有精密的核心機械傳動與精密零組件輔助，傳動與控制科技大廠上銀擁有完整機器人關鍵零組件產品線，集團3月在台灣國際工具機展中，展示結合上銀重負荷滾柱螺桿、減速機與大銀無框馬達、驅動器的人形機器人關節模組，受到矚目。

上銀指出，近期受惠於中國大陸自動化、半導體、機器人與工具機產業需求持續成長，包括滾珠螺桿、線性滑軌、機器人等產品出貨增溫，生產線持續加班去化訂單。

和椿則是宇樹在台灣的代理商，近幾年全力推動轉型升級，成功從零組件供應商，轉型為高附加價值的「AI智慧機器人整合解決方案商」，看好今年機器人解決方案需求持續走揚。

大陸機器人巨頭宇樹12日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，且力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，掀起機器人新革命。（網路照片）
大陸機器人巨頭宇樹12日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，且力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，掀起機器人新革命。（網路照片）

上銀 機器人 大陸

延伸閱讀

宇樹科技推載人機甲 陸網友興奮喊「國產版終於來了」

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

軍購預算過關 工具機產業受惠

工具機業出運亮復甦訊號 程泰、上銀等接單增加 4月營收重返成長

相關新聞

逾1100萬份檔案遭掌握？鴻海威斯康辛州廠傳駭客勒索 公司回應

鴻海（2317）美國威斯康辛州廠最近傳出大規模IT系統異常，部分作業一度受到影響。外電報導指出，鴻海先前對外以「technical issue（技術性問題）」說明，並表示已啟動緊急應變機制、逐步恢復部分IT系統功能。

imec旗下IC-Link加入台積電3DFabric聯盟 加速先進封裝創新

比利時微電子研究中心（imec）宣布，imec旗下的特定應用積體電路（ASIC）與矽光子設計與製造服務部門IC-Link已經加入台積電（TSMC）開放創新平台（OIP）3DFabric聯盟，透過這項合作，IC-Link將強化其先進晶片整合能力，客戶與更廣泛的3DFabric聯盟生態系統也能借助imec提供的全球ASIC服務。

諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：AI產生贏家、輸家 透過多種策略降低衝擊

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）12日出席經濟日報主辦的「2026大師論壇」，以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講。他認為，「創造性破壞」（Creative Destruction）提高生產力，推動經濟成長，但成果不會雨露均霑，會產生贏家及輸家。

童子賢妙喻台積電如米其林三星 不擔心蘋果轉單影響

蘋果公司傳出轉單英特爾，將終結近年完全仰賴台積電生產晶片的局面。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪說，台積電就像「米其林三星...

推論需求帶動CPU伺服器買氣回春 華碩、英業達同聲按讚

相對於2025年AI伺服器需求由GPU伺服器帶動，今年以CPU為主的通用型伺服器需求也已經明顯回春，英業達（2356）與華碩（2357）12日不約而同指出，實體AI與推論需求都帶動CPU伺服器回升，與導軌大廠川湖（2059）日前法說指CPU伺服器需求「前所未見」的好有所呼應。

記憶體大漲使PC售價上升 華碩估下半年旺季定律恐反轉

華碩（2357）表示，受到記憶體大漲效應影響，有財力的通路商提前拉貨，第2季度部分同業已展開漲價，預期下半年漲價幅度更高更全面，取決消費者接受度，今年可能打破過往PC產業「下半年為傳統旺季、出貨量高於上半年」的常態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。