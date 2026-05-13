快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電攜應材衝先進製程 目標加速 AI 規模化

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電戰力再升級，與全球半導體設備一哥美商應用材料公司啟動最新合作計畫。 （法新社）
台積電戰力再升級，與全球半導體設備一哥美商應用材料公司啟動最新合作計畫。 （法新社）

台積電（2330）戰力再升級，與全球半導體設備一哥美商應用材料公司啟動最新合作計畫，攜手開發新世代半導體元件規模化的材料、設備與製程技術，目標加速AI規模化。

業界看好，兩大巨頭強強聯手，超前部署新世代製程節點關鍵設備與材料，助力台積電後續開發先進製程腳步更順遂，搶占更多AI商機。

應材多年來都是台積電重要夥伴，昨（12）日宣布雙方展開最新合作，將在應材位於美國矽谷的全新設備與製程創新暨商業化中心（EPIC）啟動，透過強化創新能量，並加速突破性技術從研發邁向大量製造。

應材提到，與台積電最新合作導入重點領域包括：一、在先進邏輯節點持續精進功率、效能與面積表現的製程技術，以因應AI和高效能運算日益增長的需求；二、新材料與下一世代製造設備，以精準成形日益複雜的 3D 電晶體與互連結構。

三、先進的製程整合方法，在元件邁向垂直堆疊與高度微縮架構的過程中，提升良率、變異控制與可靠性。

業界說明，台積電與應材共同推動材料工程、設備創新與製程整合技術發展，將打破過往「設備、材料商（賣方）開發設備，晶圓廠（客戶端）導入使用」模式，在晶圓廠（客戶端）前期研發時就能參與相關研發，洞燭機先。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，應材與台積電深厚合作奠基於互信，以及對推動半導體先進技術創新的共同承諾。

新合作匯聚雙方團隊，進一步強化這項夥伴關係，並加速技術開發，以因應晶片製造藍圖中前所未有的複雜挑戰。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，半導體元件架構隨著每一新世代演進，對材料工程和製程整合的要求持續提高。面對AI帶來的全球性挑戰，整個產業需要攜手合作。應材的EPIC中心提供絕佳的協作環境，加速下一世代技術的設備與製程就緒。

延伸閱讀

台積 台積電 應材

延伸閱讀

新應材、台特化 權證押長天期

imec旗下IC-Link加入台積電3DFabric聯盟 加速先進封裝創新

台積CoWoS供不應求 英特爾再傳分食先進封裝訂單

中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

相關新聞

陸推「無敵鐵金剛」掀起機器人新革命 所羅門、上銀等沾光

大陸機器人巨頭宇樹昨（12）日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，且力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，掀起機器人新革命，帶旺所羅門、上銀、和椿等供應鏈。

群聯首筆聯貸 金額120億

AI儲存商機熱、銀行團搶卡位。群聯電子首筆聯貸案昨（12）日完成簽約，由第一銀行與台北富邦銀行共同統籌主辦，總金額120億元，吸引11家銀行參貸，超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

華碩：伺服器今年業績倍增 本季、下半年訂單掌握度高

電腦品牌廠華碩昨（12）日舉行法說會，展望後市，華碩共同執行長胡書賓指出，目前對伺服器第2季與下半年訂單掌握度相當高，上修伺服器業務全年展望，由先前預期今年營收增長50～100%的目標區間，上修到有信心達成成長100%目標。

匯損效應 華碩第1季 EPS 13.2元

華碩昨（12）日公布今年首季財報，去年第1季有印度伺服器客戶呆帳回沖利益，有高基期影響加上匯損因素，華碩今年首季品牌稅後純益降至97.97億元，季減14%、年減23%，每股純益13.2元。

宇樹推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」創辦人操控…最佳代言人

宇樹推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，業界驚艷之際，也引來不少質疑是「噱頭」。宇樹創辦人王興興為此親自坐上「GD01」控制室座位進行現場演示，並拍成影片作為官宣，成為「真實版無敵鐵金剛」最佳代言人。

群創汰弱 資遣81人

業界傳出，群創昨（12）日啟動新一波資遣員工計畫，鎖定位於台南南科八路的LCMA廠。對此，群創表示，這是基於組織彈性策略，進行年度績效考核汰弱留強的人力調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。