群創汰弱 資遣81人

業界傳出，群創（3481）昨（12）日啟動新一波資遣員工計畫，鎖定位於台南南科八路的LCMA廠。對此，群創表示，這是基於組織彈性策略，進行年度績效考核汰弱留強的人力調整。

南科管理局昨天證實，群創已通報將自5月12日起至5月14日，針對各廠區績效落後員工進行人力調整，合計將資遣81位員工。其中，位於南科八路的LCMA廠資遣約20位，未達大量解僱標準。

群創近年積極轉型，並處分多個廠區，多次進行人力精簡作業，人數從數十人到上百人不等。

業界分析，群創今年3月至4月間，先以8.8億元出售南科模組廠予南茂（8150），又再以63.25億元出售南科二廠予矽品，並以總價148.5億元出售五廠售予日月光（3711）投控，合計群創今年可望認列售廠獲利達197.59億元，貢獻每股純益2.47元。隨著三座廠房相繼出售，人力需求同步減少，群創因而展開新一波人力調整。

群創新事業鎖定半導體先進封裝、車載、MicroLED、裸眼3D、航太、筆電Oxide（氧化物）前瞻製程、高階大尺寸面板背光升級、超精細像素8K專業型顯示器、商用顯示解決方案等創新技術，希望藉由產品差異化，提升競爭力與毛利。

群創今年首季繳出「三率三升」佳績，單季毛利率重回一成之上、達14.43%，攀上17季來高點，稅後純益16.29億元，每股純益0.2元，擺脫去年第4季虧損陰霾。群創在財報轉盈與先進封裝題材加持下，昨天連續第二個交易日攻上漲停鎖死，以35.5元、漲3.2元收市，改寫近15年來新高價。

展望本季，群創表示，即使全球宏觀經濟仍具不確定性，受惠首季拉貨動能延續，預期面板需求維持審慎樂觀態勢。該公司將靈活調整產品組合，以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。