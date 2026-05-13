宇樹推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」創辦人操控…最佳代言人

宇樹推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，業界驚艷之際，也引來不少質疑是「噱頭」。宇樹創辦人王興興為此親自坐上「GD01」控制室座位進行現場演示，並拍成影片作為官宣，成為「真實版無敵鐵金剛」最佳代言人。

宇樹強調，王興興操控「GD01」的影片主打「所有畫面均為實拍，未經加速處理，以真實還原性能」。現場演示影片顯示，「GD01」力量驚人，鐵拳揮出即推倒實體磚牆，是名副其實的「鋼鐵大力士」。陸媒形容，其強悍的視覺效果與科幻電影「變形金剛」中的Optimus Prime（柯博文）極為相似。

「GD01」的最大亮點在於支援自主變形功能，可向後下壓調整姿態，快速且流暢地切換為四足形態行走，變形後依然支援載人乘坐。

宇樹官方指出，雙模式設計讓「GD01」能輕鬆應對城市道路、樓梯、斜坡等不同地形與應用場景，靈活性遠超乎傳統單一形態機器人。宇樹規劃，「GD01」未來將在文旅展示、特種作業及私人高階出行等多個領域逐步落地應用。