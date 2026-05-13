陸推「無敵鐵金剛」掀起機器人新革命 所羅門、上銀等沾光

大陸機器人巨頭宇樹昨（12）日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，且力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，掀起機器人新革命，帶旺所羅門（2359）、上銀（2049）、和椿（6215）等供應鏈。

業界以「真實版無敵鐵金剛」形容「GD01」。無敵鐵金剛卡通的主角柯國隆操控人形機器人的威風姿態在現實般出現，「人人都可以變成柯國隆」，卡通裡「指揮艇組合」不再是口號。而「GD01」能切換成四足模式，如同電影變形金剛跳出螢幕，驚艷業界。

宇樹表示，「GD01」整機重量約500公斤（載人後），採用高強度合金材料與精密伺服驅動系統，兼具堅固性與靈活性。直立狀態下，可像人形機器人一樣直立行走，上方設有載人艙位，人類可坐在內部操控椅上，可輕易打穿牆壁，定義為「民用交通工具」的鋼鐵巨獸，售價人民幣390萬元（約新台幣1,800萬元）起。

直立行走外，「GD01」還支援變形，機器人往後下壓後，就可變身為四足狀態，能夠以四足步態行走，並且同樣支持載人。

業界人士分析，「GD01」堪稱人形機器人新里程碑，其最大關鍵是視覺辨識相關系統。唯有讓人形機器人完成「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，才能讓所有動作與指令流暢。

台廠中，所羅門是宇樹機器人的AI視覺系統夥伴，為機器人裝上「眼睛」，讓機器人不只看得見，更「看得準」，達成人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合，雙方先前更曾共同展示相關解決方案。

尤其在人形與四足機器人開始進入移動應用後，挑戰更大，所羅門為此開發專利AI視覺技術，即便機器人在移動、晃動或角度改變狀況下，仍能快速鎖定目標與判斷距離，大幅提升機器人作業穩定性。

另外，人形機器人無論站立、行走，都要有精密的核心機械傳動與精密零組件輔助，上銀擁有完整機器人關鍵零組件產品線，集團3月在台灣國際工具機展中，展示結合上銀重負荷滾柱螺桿、減速機與大銀無框馬達、驅動器的人形機器人關節模組，受到矚目。