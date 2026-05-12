鴻海證實北美部分廠區遭網路攻擊 正恢復生產中

媒體今天報導，鴻海美國威斯康辛州廠疑遭駭客竊密勒索，部分產線停擺；鴻海晚間聲明表示，集團位於北美部分廠區遭受網路攻擊，第一時間資安團隊已啟動緊急應變機制，並採取多項應急營運措施，確保生產與交付連續性。

鴻海指出，受影響廠區目前正恢復正常生產中。

民視報導，鴻海位於美國威斯康辛州廠日前爆發大規模IT系統異常事件，導致部分產線被迫停工，勒索軟體組織Nitrogen Ransomware在暗網發布訊息，聲稱掌握鴻海高達8TB容量、超過1100萬份內部檔案。

報導引述外媒以及Nitrogen Ransomware在暗網發布訊息，外流資料不僅涉及一般企業文件，更包含大量高敏感度技術資訊，攻擊者聲稱資料內容涉及蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）、戴爾（Dell）等多家全球科技企業。

鴻海在2017年投資威斯康辛州，歷經數度更迭，初期規劃在拉辛郡（Racine）設立10.5代線先進8K液晶顯示（LCD）面板廠，2021年4月，威州政府與鴻海達成新合約，放寬鴻海集團及其他製造商投資標的及享有獎勵措施，提供鴻海集團擴大在威州布局高階伺服器產線的契機。

鴻海在2025年11月指出，過去數年來，已在威斯康辛州投入超過20億美元，包括薪資、資本支出與稅賦，並創造約1500個工作，投入伺服器生產，強化威州作為先進製造、安全以及數據資料基礎設施的地位。

鴻海在去年11月下旬宣布，在美國威斯康辛州未來4年營運獎勵計畫已獲威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）批准，鴻海擴大布局威州，重點投入人工智慧（AI）基礎設施。