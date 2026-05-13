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匯損效應 華碩第1季 EPS 13.2元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）昨（12）日公布今年首季財報，去年第1季有印度伺服器客戶呆帳回沖利益，有高基期影響加上匯損因素，華碩今年首季品牌稅後純益降至97.97億元，季減14%、年減23%，每股純益13.2元。

華碩今年第1季品牌營收1,940.51億元，季增2%、年增44%；毛利率13.8%，季減1個百分點、年減1.7個百分點；營益率5.4%，季增1.1個百分點、但年減3.1個百分點；業外收益17.58億元，季減51%、年減53%，也出現匯損2.17億元。

華碩財務長吳長榮指出，首季營益率逆勢站上5.4%，超越公司目標與市場預期。

華碩 印度 營收

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