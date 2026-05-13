匯損效應 華碩第1季 EPS 13.2元

大陸機器人巨頭宇樹昨（12）日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，可透過人類操控，有人形雙足站立與像機器狗一般的四足模式可供切換，且力大無窮，一拳就能擊倒磚牆，掀起機器人新革命，帶旺所羅門、上銀、和椿等供應鏈。

2026-05-13 01:59