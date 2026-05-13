華碩：伺服器今年業績倍增 本季、下半年訂單掌握度高

電腦品牌廠華碩（2357）昨（12）日舉行法說會，展望後市，華碩共同執行長胡書賓指出，目前對伺服器第2季與下半年訂單掌握度相當高，上修伺服器業務全年展望，由先前預期今年營收增長50～100%的目標區間，上修到有信心達成成長100%目標。

華碩對PC產品線也釋出積極看法，力拚全年PC出貨量能維持與去年相當的水準。展望第2季，華碩預估，PC產品營收季比、年比皆增長10～15%；零組件業務較上季持平、年減10%；伺服器業務維持強勁增長動能，季增50%、年增200%。

胡書賓指出，目前第2季與下半年伺服器訂單能見度高，新興雲端服務商（Neo Cloud）客戶需求持續增加，全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，AI基礎建設需求仍相當強勁。企業端AI推論需求快速升溫，以及政府主權AI建設需求浮現，成為推升AI伺服器接單的重要動能。

胡書賓強調，華碩第1季AI伺服器業務已實現翻倍成長，對訂單能見度提升，因此上修伺服器業務全年展望，有信心達成全年100%的營收成長目標。伺服器業務已達到業界相對健康的獲利能力，有信心AI伺服器成為長期成長的第三支柱。

針對輝達（NVIDIA）下一代平台Vera Rubin伺服器進度，華碩重申，已取得VR平台相關訂單，有信心位居第一梯隊供應商。

在PC業務展望方面，華碩共同執行長許先越分析，今年整體PC市場受到記憶體與CPU等關鍵零組件價格大漲影響，各市調機構普遍預估全年PC市場出貨量將年減10~15%。由於價格提升，整體PC營收仍有機會持平甚至小幅成長。今年第1季華碩PC營收年增25%，主要受惠高價值產品組合占比提升，包括電競、高階機種、Copilot+ PC以及商用PC等，高價值產品占比已接近六成，華碩內部對今年PC業務仍設定相當積極的目標。

許先越強調，雖然整體PC市場預估衰退，華碩仍希望全年PC出貨量能維持與去年相當的水準，預期今年PC業務營收仍可望成長。