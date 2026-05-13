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鴻海第二成長曲線成形 全光 CPO 交換機櫃傳提前出貨輝達

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海全光CPO交換機櫃傳提前出貨輝達，可望貢獻旗下工業富聯15%以上的營收。聯合報系資料照
鴻海全光CPO交換機櫃傳提前出貨輝達，可望貢獻旗下工業富聯15%以上的營收。聯合報系資料照

市場傳出，鴻海集團全光CPO交換機的機櫃提前出貨給大客戶輝達（NVIDIA），並從原先預估2026年出貨量超過萬台，上修到2026至2027年將超過5萬台。

因CPO產品毛利率達兩位數，平均出貨單價（ASP）高，可望貢獻旗下工業富聯15%以上的營收，為鴻海集團獲利帶來結構性轉變，成為推動集團業績成長的第二曲線。

針對全光CPO交換機的進度，鴻海（2317）表示，不評論單一客戶與產品。工業富聯原先表示全光CPO交換機在第1季進行樣機出貨，第3季量產出貨，並預期今年整體CPO交換機的出貨將達萬台，正式啟動CPO元年。

業內人士表示，鴻海集團在越南廠生產全光CPO交換機櫃，已提前出貨給輝達，且供應相當吃緊，連展示機櫃都交給輝達，「一機不剩」。連鴻海原先規劃在今年台北國際電腦展展示CPO交換機櫃，也可能看不到實機展示。

輝達計劃在2026到2027年，達成CPO交換機出貨超過5萬台的目標，鴻海集團是輝達全光CPO唯一代工與設計製造商，直接受益於全球AI算力的持續擴張，後續成長空間很大。

在毛利率方面，傳統的伺服器代工業務毛利率只有5%到8%，但CPO交換機的毛利率達到雙位數，比傳統業務高出不少。 毛利率提升將為鴻海集團的整體盈利帶來結構性改變。法人預測，2026年CPO業務將為工業富聯貢獻15%以上的營收，成為繼AI伺服器之後的第二增長曲線。

工業富聯之前也表示，為支撐進一步AI算力增長需求，AI基建正發生四個關鍵性的技術變化，其中之一就是CPO全光交換機。隨著AI集群規模不斷擴張，資料傳輸的速度與功耗至關重要，CPO技術導入將大幅提升傳輸效率、兼顧降低能耗，是未來高階AI伺服器重要的技術方向。

工業富聯在CPO全光交換機研發設計與製程上已投入大量資源，與主要客戶陸續進行產品開發與樣品試產，而CPO發展已是必然趨勢，2026年也將是資料中心光通訊發展的重要轉折年。

鴻海 CPO 輝達

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