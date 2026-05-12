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逾1100萬份檔案遭掌握？鴻海威斯康辛州廠傳駭客勒索 公司回應
鴻海（2317）美國威斯康辛州廠最近傳出大規模IT系統異常，部分作業一度受到影響。外電報導指出，鴻海先前對外以「technical issue（技術性問題）」說明，並表示已啟動緊急應變機制、逐步恢復部分IT系統功能。
不過，資安平台DysruptionHub引述暗網訊息指出，勒索軟體組織Nitrogen Ransomware聲稱掌握鴻海高達8TB、超過1,100萬份內部檔案。
鴻海12日公告表示，「鴻海集團位於北美的部分廠區遭受網路攻擊，第一時間資安團隊已啟動緊急應變機制，並採取多項應急運營措施，確保生產與交付的連續性，受影響廠區目前正恢復正常生產中。」
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