逾1100萬份檔案遭掌握？鴻海威斯康辛州廠傳駭客勒索 公司回應

相對於2025年AI伺服器需求由GPU伺服器帶動，今年以CPU為主的通用型伺服器需求也已經明顯回春，英業達（2356）與華碩（2357）12日不約而同指出，實體AI與推論需求都帶動CPU伺服器回升，與導軌大廠川湖（2059）日前法說指CPU伺服器需求「前所未見」的好有所呼應。

2026-05-12 19:03