聽新聞
0:00 / 0:00
群聯首筆聯貸 金額120億
AI儲存商機熱、銀行團搶卡位。群聯電子（8299）首筆聯貸案昨（12）日完成簽約，由第一銀行與台北富邦銀行共同統籌主辦，總金額120億元，吸引11家銀行參貸，超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。
市場認為，金融圈正提前押注AI資料中心與儲存需求爆發商機。面對AI應用帶動全球資料儲存需求暴增，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，近年紛紛採取「預付貨款」模式，市場也逐步轉向賣方市場。受此趨勢影響，第一銀行與北富銀特別替群聯量身打造預付貨款融資機制。
本次聯貸資金主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債及充實中期營運周轉金，協助群聯提前布局未來三年購料需求。
面對AI應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，使市場轉向極端的賣方市場。受此趨勢影響，北富銀及第一銀行特別為群聯量身打造預付貨款融資機制，協助其進行戰略性布局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。