環球晶溫室氣體減量目標 通過SBTi審查

矽晶圓大廠環球晶（6488）溫室氣體減量目標已通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審查，顯示減碳路徑已與全球1.5°C氣候目標接軌，並持續邁向2050年全價值鏈淨零排放目標。

科學基礎減量目標倡議為國際公認的低碳轉型指標，旨在協助企業與組織根據最新氣候科學設定減碳目標。其標準框架可確保企業的減碳目標與《巴黎協定》之去碳化要求一致，將全球升溫控制在工業化前水準1.5°C 以內。

在近期減碳目標方面，環球晶承諾以2022年為基準年，於2035年前將範疇一與範疇二的絕對溫室氣體排放量減少63%。在範疇三方面，公司聚焦「採購的商品與服務」（類別1）、「資本貨物」（類別2）及「燃料與能源相關活動」（類別3）三大主要排放來源，並以2024年為基準年，於2035年前將上述類別之絕對溫室氣體排放量減少37.5%；在長期減碳目標方面，環球晶圓規劃以2022年為基準年，於2050年前將範疇一與範疇二的絕對溫室氣體排放量減少90%；同時，以2024年為基準年，將所有範疇三類別之絕對溫室氣體排放量減少90%，並承諾於2050年前達成全價值鏈淨零排放。

將減碳範疇擴展至整個價值鏈，意味企業需整合全球營運據點與上下游供應網絡，並透過長期治理與系統性行動推動減碳轉型。環球晶圓將持續依循SBTi標準，深化全價值鏈減碳管理，並攜手供應鏈夥伴推進減碳行動，強化整體價值鏈的氣候韌性與永續競爭力。

環球晶董事長徐秀蘭表示：「環球晶圓減碳目標通過 SBTi 審查，確立集團減碳路徑與國際氣候科學標準接軌。面對全球淨零轉型趨勢，環球晶圓將持續深化綠色製造與價值鏈合作，穩健推進減碳目標，並將永續發展視為企業長期競爭力的重要基礎，致力為環境、社會及利害關係人創造長期且具韌性的永續價值。 」