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諾貝爾經濟學獎得主郝伊特：AI產生贏家、輸家 透過多種策略降低衝擊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
經濟日報主辦的2026大師論壇今天在台北國際會議中心舉行，2025諾貝爾經濟學獎得主彼得‧郝伊特（Peter Howitt）一同參與圓桌座談。記者余承翰／攝影
經濟日報主辦的2026大師論壇今天在台北國際會議中心舉行，2025諾貝爾經濟學獎得主彼得‧郝伊特（Peter Howitt）一同參與圓桌座談。記者余承翰／攝影

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學教授郝伊特（Peter Howitt）12日出席經濟日報主辦的「2026大師論壇」，以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講。他認為，「創造性破壞」（Creative Destruction）提高生產力，推動經濟成長，但成果不會雨露均霑，會產生贏家及輸家。

郝伊特謙虛指出，他從台灣經濟成長學到的，會多於大家從他身上學習到的。他來台分享40年來的研究成果，台灣在這40年來經濟發展快速，變得非常富有，不再是中產階級國家。而且，台灣經濟仍然持續成長，是很了不起的成就。

台灣是AI發展重鎮，郝伊特表示，AI也是「創造性破壞」，可能創造出行業中的「超級明星」，但讓很多人失業，即使可能催生新工作，但需要時間。因此，必須要有因應政策，以降低這個「創造性破壞」帶來的衝擊。

例如，產官學的合作就是因應政策之一。郝伊特指出，美國過去有很多發明，例如電腦、作業系統、程式語言、網路協定等，都是由國防部等部門贊助研發；從19世紀到20世紀中葉的農業快速進步，美國農業部也協助種子、肥料、農藥等的研究。他舉台積電（2330）為例，在成立時也是有政府的資金及政策的推動。

郝伊特指出，像是教育訓練、工作上的彈性安全（flexicurity）等，也都是因應AI的策略。彈性安全結合工作彈性（flexibility）與勞動安全（security），在丹麥等北歐國家，國家會為失業者提供薪水及教育訓練，協助勞工因應新科技。另外，AI快速發展，對能源的需求快速增加，替代能源也要有進展，以跟上AI的腳步。

郝伊特與2025年諾貝爾經濟學獎另一得主阿吉翁（Philippe Aghion）合作，將熊彼得（Joseph Schumpeter）的「創造性破壞」理論建立成數學模型。依據這個模型，競爭產生創新，贏家取得專利並獲利，挑戰既有的科技主導者。挑戰者成為既得利益者之後，又會抗拒新的競爭者，但新競爭又產生創新，周而復始，推動經濟成長。

諾貝爾 美國 AI

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