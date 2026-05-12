資策會XR技術勇奪愛迪生獎銅獎 Edge AI打造沉浸互動體驗

臺灣創新技術再獲國際肯定！隨著沉浸式體驗逐漸成為文化與娛樂產業新趨勢，如何在數位發展部數位產業署指導下，讓虛實互動更即時、更有臨場感，成為關鍵課題。資策會研發之「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統」（AI Edge-XR Fusion Sphere），透過AI辨識與生成技術，打造零時差虛實整合互動體驗。

該系統成功從20個國家、數百件創新技術中脫穎而出，拿下擁有全球創新界奧斯卡美譽的第39屆愛迪生獎（Edison Awards）生活風格、娛樂與設計類銅獎。這不僅展現臺灣在文化科技與沉浸式體驗應用上的創新實力，更代表我國在GAI多媒體融合領域的研發成果已具備國際競爭力。

觀察臺灣XR應用快速發展現況，沉浸式互動若無法克服網路延遲與互動不同步問題，將大幅影響使用體驗。資策會團隊研發的「AI Edge-XR Fusion Sphere」，是一款基於GAI發展的多媒體融合互動系統，針對產業痛點提供解決方案。

資策會指出，過往一套多媒體互動情境，往往需耗費至少半天才能完成感測設備校準、互動邏輯設定、AI模型部署與內容生成測試。此外，還需整合LED牆、手機等不同終端，流程極為繁瑣。然而透過本系統，可將上述流程由12小時壓縮至80分鐘內完成，大幅縮短9倍時間。

這項技術讓感測訊號輸入、AI模型推論到4K內容生成一氣呵成，顯著提升沉浸式互動應用之部署效率與即時展演能力。此系統目前可支援萬人規模場域的互動服務，提升體驗穩定度達30%，並可降低建置成本4成，開創國內大規模、高品質的沉浸式體驗。

資策會表示，該系統不僅獲得評審高度肯定，也凸顯我國在AI邊緣運算、即時通訊整合與數位內容生成領域的創新實力，為數位轉型提供強大技術支撐。「Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統」目前也已廣泛運用於表演藝術領域，開創傳統藝術數位轉型新模式。

資策會先前攜手國家兩廳院、拉縴人男聲合唱團，將技術導入《向生命乾杯》5G沉浸式展演。有別於過往聽眾僅透過聽覺感受音樂，透過AI聲紋即時視覺生成技術，系統可即時解析歌聲的音量、頻率與音色，並轉化為動態視覺影像，讓觀眾同步感受聲音與影像交織的沉浸體驗。

在文化場域應用方面，資策會也成功打造「看得見的音樂」。以臺灣燈會為例，資策會開發5G XR LED行動舞臺，結合復刻50年代戲院外觀的行動展演車，形成可移動式沉浸展演空間，讓現場民眾透過XR互動技術，即時化身為賽德克·巴萊、總鋪師等經典角色。

這種互動模式讓民眾從單純觀賞者轉化為共創參與者，大幅提升文化體驗的互動性。資策會執行長范俊逸表示，該系統採模組化設計，可快速導入文化展演、觀光活動及多元場域。預估能縮短部署時間50%並降低業者建置成本，成熟且多元的落地實證是獲獎關鍵。

范俊逸強調，未來將持續串聯5G整合、XR內容製作與衛星通訊等產業夥伴，打造跨域應用生態系。期盼透過展演活動與文化觀光，進一步推動臺灣資服與內容產業解決方案輸出國際，達到與民興利的目標，協助臺灣廠商在全球數位內容市場中取得關鍵地位。