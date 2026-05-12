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童子賢妙喻台積電如米其林三星 不擔心蘋果轉單影響

中央社／ 台北12日電
經濟日報主辦的2026大師論壇今天在台北國際會議中心舉行，和碩聯合科技董事長童子賢以「科技的明日世界-經濟的機會與挑戰」 為題進行演講。記者余承翰／攝影
經濟日報主辦的2026大師論壇今天在台北國際會議中心舉行，和碩聯合科技董事長童子賢以「科技的明日世界-經濟的機會與挑戰」 為題進行演講。記者余承翰／攝影

蘋果公司傳出轉單英特爾，將終結近年完全仰賴台積電生產晶片的局面。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪說，台積電就像「米其林三星」餐廳，目前訂單接不完，不會受到顯著影響；但他也點出台積電面臨的3大挑戰，包括擴廠人才短缺、電力供應和接班人計畫。

童子賢下午出席經濟日報2026大師論壇，發表「科技的明日世界-經濟的機會與挑戰」專題演講，於會前接受媒體採訪。

他說，市場普遍擔心台積電訂單可能轉移到英特爾，這是過度反應，市場規模其實足以容納多家大型企業。他將台積電比喻為「米其林三星」餐廳，即使有顧客偶爾選擇一星或二星，短期內不會動搖台積電的領導地位。

童子賢強調，英特爾的實力確實在增強，但不意味著台積電會受到嚴重衝擊。因為在英特爾過去強盛時期，台積電同樣發展良好，目前台積電還是握有蘋果絕大部分訂單。

童子賢說，台積電目前訂單接不完，為了滿足這些訂單需要大量擴廠，要考慮相關人才和電力從哪裡來。另一方面，當資深領導階層逐漸退休，未來幾年的接班人問題也需要關注。

他指出，英特爾如果想重新站穩製造端，同樣需要克服人才問題。美國多年來缺乏具備精密製程經驗的工程師，年輕人投入製造業的意願較低，更多人選擇從事人工智慧（AI）或雲端相關工作，比較容易賺錢。

台積電 童子賢 英特爾

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