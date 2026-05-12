推論需求帶動CPU伺服器買氣回春 華碩、英業達同聲按讚

相對於2025年AI伺服器需求由GPU伺服器帶動，今年以CPU為主的通用型伺服器需求也已經明顯回春，英業達（2356）與華碩（2357）12日不約而同指出，實體AI與推論需求都帶動CPU伺服器回升，與導軌大廠川湖（2059）日前法說指CPU伺服器需求「前所未見」的好有所呼應。

英業達12日法說會表示，AI伺服器大量建置後其實還是需要用到很多CPU，因此，今年看到大型AI資料中心對CPU伺服器的採購需求已見回升，且CPU跟GPU的需求比例已經不是先前市場預測的1：8（1顆CPU對應8顆GPU）或1：4，而是CPU跟GPU伺服器同步成長。

業者指出，過去AI基礎建設帶動大量GPU需求以做AI訓練，如今AI從模型訓練走向大規模推論與實體應用，資料中心對CPU的需求並未被GPU取代，反而因網路調度、資料處理與系統整合需求同步提升。

英業達受惠AI伺服器跟通用伺服器雙雙成長，今年首季業績衝新高，公司樂觀預估第2季度業績比上季成長，今年伺服器營收比例將達50%，其中AI伺服器占總伺服器營收比例則不會超過50%，原因就是通用伺服器成長極快。英業達也透露，AI伺服器以中國大陸客戶為主，貢獻超過5成，而通用伺服器客戶以美系為主。

另外公司表示，大型雲端服務客戶傾向自己研發ASIC晶片，英業達ASIC伺服器專案也持續增加，其中L6訂單毛利率與一般伺服器相近。

華碩12日舉行法說會，其伺服器業務成立ISBG，今年首季業績年增300%，第2季度也設定200%年成長目標。

華碩透露，目前ISBG事業群9成業績為AI伺服器，通用伺服器營收貢獻比約10%多，但受惠企業端對推論型AI以及實體AI （Physical AI）應用發展，通用型伺服器需求明顯成長，看好未來與AI伺服器協同運作扮演不可或缺的角色，華碩也部署相關資源因應。

華碩透露，除大型CSP大幅加大AI基礎建設力道，許多家新興雲端服務商（Neo-Cloud）也大量投資，成為華碩業績成長動能，另外HGX伺服器獲得大型企業、研究機構的推論型應用訂單，華碩也贏得不少各國政府主權AI專案，訂單能見度已經到下半年。

受惠訂單需求強勁，華碩2026全年伺服器營收成長目標也上調至100%年增率目標，比先前50～100%目標樂觀，公司也透露，伺服器的獲利能力也已達業界一線水準。