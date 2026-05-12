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記憶體大漲使PC售價上升 華碩估下半年旺季定律恐反轉

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

華碩（2357）表示，受到記憶體大漲效應影響，有財力的通路商提前拉貨，第2季度部分同業已展開漲價，預期下半年漲價幅度更高更全面，取決消費者接受度，今年可能打破過往PC產業「下半年為傳統旺季、出貨量高於上半年」的常態。

華碩首季消費PC營收年增25%，商用PC業績年增60％，雙雙交出好成績，共同執行長許先越指出，原因有兩點，首先是市場預期記憶體價格將大幅上漲，許多通路端客戶在自身財務允許的情況下，選擇在第1季提前下單備貨，導致第1季實際出貨量超出調研機構原預估值約6%。

其次，華碩指出，首季出貨PC使用去年庫存記憶體，單價尚未大幅變動，第2季度起同業已在部分國家調漲終端售價，預期第3～4季度會進一步拉高，當下半年面臨較高單價時，消費者買氣將受價格接受度而定，市場預期可能使下半年出貨量不如上半年，打破過去下半年為傳統旺季，出貨比上半年多的常態。

許先越指出，過去上下半年比例為4：6或45：55，現在市場已有人預期上下半年比例是6：4或7：3，但目前還看不準，今年狀況一定會跟往年不一樣。

共同執行長胡書賓指出，華碩去年在消費筆電市占率超越惠普成為全球第二，為此也決心提振在商用筆電市場占有率。預估第2季度PC季成長10~15%，其中預估第2季度PC出貨量將有個位數季成長，營收有「接近高個位數到雙位數的增長，全年設定出貨量持平目標，受惠ASP平均單價提升，華碩樂觀估PC年營收有機會達「顯著」成長。

受到記憶體大漲及缺貨影響，華碩去年因應挑戰跟多家供應商簽署MOU確保供貨，公司表示，今年記憶體供應仍不如需求，預估交貨量僅維持去年相同水準，受到記憶體吃緊及價格上漲壓力，原本要針對蘋果的Macbook Neo平價筆電對標新機系列也推遲問世。

許先越表示，上季度提到去年就已經接獲情報，得知蘋果將推平價筆電，內部事業單位原本著手規劃相對應的競爭產品，要在該市場區間與蘋果進行正面對決，不過因記憶體首季大漲100%打亂節奏，使原本對應機種的價格帶出現落差，為此會重新研擬對策再出擊。

華碩表示，要推出能夠有效反擊的產品，不能僅靠華碩單打獨鬥，也必須仰賴整條產業鏈的合作，目前，華碩正積極與產業界的上、下游夥伴展開深入討論，試圖共同找出能夠克服高昂成本、抗衡蘋果的應對方案。

華碩

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