華碩法說會／搶攻Agentic AI未來將全面導入自家Notebook

近日幾大CSP接續發布 Agentic AI 研發及上市進度，引發市場關注，華碩（2357）今日於法說會上表示，未來將會在自家全系列Notebook全面導入Agentic AI 相關的應用軟體，搭配華碩自己的ASUS Cloud，詳細功能將會在Computex上進行實體展示。

華碩表示，近期許多公司都在關注Agentic AI 領域，並發表了相關產品，華碩同樣也與時俱進，時刻關注並投入資源。今日在法說會上直接預告，未來全系列的 Notebook 裡面都會導入 Agentic AI 相關的應用軟體，搭配自家的 ASUS Cloud提供使用者各項服務，細節將在 Computex 做實體展示。

未來華碩的Notebook 將為使用者提供更全方位的 AI 自動化處理，提升整體的使用體驗、工作效率以及生產力。