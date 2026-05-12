快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

華碩法說會／搶攻Agentic AI未來將全面導入自家Notebook

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
圖為華碩筆電示意圖。聯合報系資料照片／記者王郁倫攝影
圖為華碩筆電示意圖。聯合報系資料照片／記者王郁倫攝影

近日幾大CSP接續發布 Agentic AI 研發及上市進度，引發市場關注，華碩（2357）今日於法說會上表示，未來將會在自家全系列Notebook全面導入Agentic AI 相關的應用軟體，搭配華碩自己的ASUS Cloud，詳細功能將會在Computex上進行實體展示。

華碩表示，近期許多公司都在關注Agentic AI 領域，並發表了相關產品，華碩同樣也與時俱進，時刻關注並投入資源。今日在法說會上直接預告，未來全系列的 Notebook 裡面都會導入 Agentic AI 相關的應用軟體，搭配自家的 ASUS Cloud提供使用者各項服務，細節將在 Computex 做實體展示。

未來華碩的Notebook 將為使用者提供更全方位的 AI 自動化處理，提升整體的使用體驗、工作效率以及生產力。

華碩

延伸閱讀

技嘉於COMPUTEX 2026展出 端到端AI基礎建設

華碩財報／首季 EPS 達13.2元 第2季伺服器業務看增200%

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

華碩聲明遭冒名投資詐騙 案件已報美國執法機關

相關新聞

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地傳「這家」 公司回應了

普利司通昨天拋出震撼彈，正式宣布即日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，市場隨即傳出該廠土地可能由力成科技接手。對此，普利司通今天回應，目前仍以員工安置為最優先考量，至於土地與廠房等資產後續處理，將依整體營運規畫審慎評估，現階段尚無具體方案可對外說明。

推論需求帶動CPU伺服器買氣回春 華碩、英業達同聲按讚

相對於2025年AI伺服器需求由GPU伺服器帶動，今年以CPU為主的通用型伺服器需求也已經明顯回春，英業達（2356）與華碩（2357）12日不約而同指出，實體AI與推論需求都帶動CPU伺服器回升，與導軌大廠川湖（2059）日前法說指CPU伺服器需求「前所未見」的好有所呼應。

記憶體大漲使PC售價上升 華碩估下半年旺季定律恐反轉

華碩（2357）表示，受到記憶體大漲效應影響，有財力的通路商提前拉貨，第2季度部分同業已展開漲價，預期下半年漲價幅度更高更全面，取決消費者接受度，今年可能打破過往PC產業「下半年為傳統旺季、出貨量高於上半年」的常態。

華碩法說會／搶攻Agentic AI未來將全面導入自家Notebook

近日幾大CSP接續發布 Agentic AI 研發及上市進度，引發市場關注，華碩（2357）今日於法說會上表示，未來將會在自家全系列Notebook全面導入Agentic AI 相關的應用軟體，搭配華碩自己的ASUS Cloud，詳細功能將會在Computex上進行實體展示。

「隨身碟之父」潘健成獲頒陽明交大名譽博士 群聯26歲正是當年創業年紀

陽明交大12日舉行名譽博士學位頒授典禮，頒授群聯（8299）電子執行長暨共同創辦人、有「隨身碟之父」稱號的潘健成名譽工學博士學位，以表彰他在科技產業的卓越成就，也致敬他將「飲水思源」轉化為實際行動，成為當代實業家的典範。

鈺創董座：AI時代不只改變價格 是半導體「價值」全面提升

鈺創董事長盧超群在電腦展即將開展前受訪指出，AI時代真正改變的，不只是半導體價格，而是半導體「價值」的全面提升。從AI、國防、醫療到隱私安全，半導體已逐漸成為決定國家競爭力與產業價值的核心基礎，而這也代表產業正從過去追求成本下降的「摩爾定律」，邁向以異質整合與系統價值為核心的「新摩爾定律」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。