聽新聞
0:00 / 0:00
華碩法說會／搶攻Agentic AI未來將全面導入自家Notebook
近日幾大CSP接續發布 Agentic AI 研發及上市進度，引發市場關注，華碩（2357）今日於法說會上表示，未來將會在自家全系列Notebook全面導入Agentic AI 相關的應用軟體，搭配華碩自己的ASUS Cloud，詳細功能將會在Computex上進行實體展示。
華碩表示，近期許多公司都在關注Agentic AI 領域，並發表了相關產品，華碩同樣也與時俱進，時刻關注並投入資源。今日在法說會上直接預告，未來全系列的 Notebook 裡面都會導入 Agentic AI 相關的應用軟體，搭配自家的 ASUS Cloud提供使用者各項服務，細節將在 Computex 做實體展示。
未來華碩的Notebook 將為使用者提供更全方位的 AI 自動化處理，提升整體的使用體驗、工作效率以及生產力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。