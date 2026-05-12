台積電設廠帶動台僑移居薩克森 台德交流升溫

台積電帶動半導體供應鏈與台灣家庭移居德國薩克森邦，當地僑界交流逐漸升溫。僑委會委員長徐佳青近日訪德，與德國地方政要、台商及僑界代表討論台德經貿與人才合作發展。

根據駐德代表處新聞稿，徐佳青7日至11日訪問德國德勒斯登（Dresden），期間與台商會、婦女會、僑校及僑界代表座談，也與薩克森邦地方政要交流台德產業合作與雙邊交流議題。

在德勒斯登舉行的歡迎晚宴中，德勒斯登市長希伯特（Dirk Hilbert）、麥森市（Meissen）市長倫納（Markus Renner）、哥利茲縣（Görlitz）縣長邁爾（Stephan Meyer）及薩克森邦總理府國際處處長米歇爾（David Michel）等人應邀出席。

與會人士認為，隨著台灣半導體產業擴大布局歐洲，台德雙邊交流正邁向更緊密、多元的新階段。

以台積電德勒斯登廠為例，越來越多半導體供應鏈企業及台灣家庭陸續移居薩克森邦（Saxony），不僅帶動當地產業發展，也為台德民間交流注入新動能。

依據新聞稿，駐德代表谷瑞生在會中指出，台灣長期面臨安全與網路威脅，包括中國軍機擾台及大規模網路攻擊等複合式挑戰，但台灣經濟仍維持穩健成長，顯示台灣具備高度產業競爭力與韌性，也願與理念相近國家分享「去風險化」（de-risking）及建立非紅供應鏈經驗。

徐佳青在德勒斯登僑界座談上表示，因應國人赴海外旅遊、留學、工作與經商需求增加，僑委會近年持續推動僑團聯繫、華語教育、台商服務及僑生政策等方案，並在海外成立120個急難救助協會，在駐外館處尚未抵達前，協助提供旅外國人緊急關懷與支援。

她說，面對少子化與全球人才競爭，僑委會近年也持續推動僑生招生與就業媒合，希望透過多語言招生宣傳、就業博覽會與數位平台，協助台灣企業招募國際人才。

據了解，目前德勒斯登已有超過400名台灣人在當地生活與工作。台積電德勒斯登廠（歐積電，ESMC）現階段約100名員工中，一半來自台灣，預期未來台灣社群將持續擴大。