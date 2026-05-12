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「隨身碟之父」潘健成獲頒陽明交大名譽博士 群聯26歲正是當年創業年紀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「隨身碟之父」群聯執行長暨共同創辦人潘健成12日獲頒陽明交大名譽博士。陽明交大／提供
「隨身碟之父」群聯執行長暨共同創辦人潘健成12日獲頒陽明交大名譽博士。陽明交大／提供

陽明交大12日舉行名譽博士學位頒授典禮，頒授群聯（8299）電子執行長暨共同創辦人、有「隨身碟之父」稱號的潘健成名譽工學博士學位，以表彰他在科技產業的卓越成就，也致敬他將「飲水思源」轉化為實際行動，成為當代實業家的典範。

潘健成表示，臺灣是全球少數具備自主開發數位儲存技術的國家，期盼各界持續憑藉堅實的硬實力與軟實力，將臺灣的科技實力推向國際舞台。學士至碩士皆就讀於交大的他，特別感念母校栽培，並表示群聯電子所有的研發基礎都來自於交大。

群聯電子早年於工業技術研究院育成中心起步發展。工研院前院長史欽泰今日也特別出席典禮，並高度肯定潘健成以僑生身分在臺灣創業，其成功經驗在現在臺灣科技業蓬勃發展，有助於激勵更多年輕人創新思維與創業精神的萌芽。

陽明交大林奇宏校長表示，潘健成於2000年與四位同學共同創辦群聯電子，從創業初期的小型團隊出發，一路帶領公司成長為全球NAND Flash快閃記憶體控制晶片領導企業，廣泛應用於手機、電腦、伺服器與汽車。26年來，他始終堅持技術自主與創新研發，推動臺灣IC設計產業站上國際舞台，也讓臺灣自主研發的儲存技術成功進入企業級、高效能運算、車用與AI應用等關鍵領域，對全球數位基礎建設發展帶來深遠影響。

如今群聯已26歲，正是潘健成當年創業時的年紀。陽明交大選在此時頒授名譽博士學位，不僅別具意義，也象徵當年懷抱夢想與衝勁的青年創業家，已成為引領下一代的重要典範。

除了在科技產業上的卓越成就，潘健成始終秉持「飲水思源」精神，長年回饋母校與社會。他對母校始終懷抱樸實而深厚的情感，以實際行動支持教育與人才培育，不僅捐建臺南歸仁校區「群聯樓」，作為南臺灣IC設計、半導體與AI 研究的重要基地，也親自返校與學生交流，分享創業歷程與產業經驗，展現對人才傳承的高度重視。對於弱勢學生、海外僑生及公益團體，也始終長期而低調的關懷與支持，為無數學子點亮通往世界的道路，展現企業家回饋社會的人文高度與責任感。

陽明交大頒授名譽工學博士學位予潘健成，除肯定其於專業領域及企業經營的卓越成就與國際影響力，更表彰其對高等教育發展、社會公益與人才培育的長期貢獻。

陽明交大今（12）日舉行名譽博士學位頒授典禮，頒授群聯（8299）電子執行長暨共同創辦人、有「隨身碟之父」稱號的潘健成名譽工學博士學位，以表彰他在科技產業的卓越成就。陽明交大／提供
陽明交大今（12）日舉行名譽博士學位頒授典禮，頒授群聯（8299）電子執行長暨共同創辦人、有「隨身碟之父」稱號的潘健成名譽工學博士學位，以表彰他在科技產業的卓越成就。陽明交大／提供

陽明交大 群聯 潘健成

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