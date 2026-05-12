鈺創董座：AI時代不只改變價格 是半導體「價值」全面提升

鈺創董事長盧超群在電腦展即將開展前受訪指出，AI時代真正改變的，不只是半導體價格，而是半導體「價值」的全面提升。從AI、國防、醫療到隱私安全，半導體已逐漸成為決定國家競爭力與產業價值的核心基礎，而這也代表產業正從過去追求成本下降的「摩爾定律」，邁向以異質整合與系統價值為核心的「新摩爾定律」。

盧超群表示，過去傳統摩爾定律，是在單一矽晶圓面積上塞入更多電晶體，以降低成本、提升效能；但隨著製程微縮逼近極限，半導體產業已進入新階段。早在2000年，他便提出以矽晶圓堆疊矽晶圓 的「異質整合」概念，透過不同晶片直接整合，不再只是單晶片演進，而是讓CPU、HBM與其他晶片共同整合在同一矽基板上，重新延續摩爾定律生命。

他強調，如今市場熟知的CoWoS、EMIB等先進封裝架構，本質上都建立在異質整合概念之上。包括台積電的CoWoS，以及英特爾lEMIB，都代表產業已從「單一晶片微縮」走向「系統級整合」。

盧超群指出，DRAM與邏輯晶片的結合，正是新摩爾定律的核心。過去記憶體與邏輯晶片各自發展，如今HBM直接與AI GPU深度綁定，使DRAM與邏輯晶片形成共同成長結構，也帶動整體DRAM市場規模快速膨脹。

他透露，今年全球DRAM產值已達5600億美元，幾乎等同三年前全球半導體產業總產值規模，顯示AI已徹底改變產業結構。尤其大量AI GPU被HBM綁定後，原本部分邏輯晶片市場也逐漸向記憶體靠攏，形成全新的產業版圖。

盧超群也提到，許多人以為台灣半導體只靠晶圓代工，但實際上，記憶體與系統整合同樣重要。他直言，三星電子單季獲利甚至曾超過台積電營收規模，顯示DRAM與Memory市場的重要性仍在快速升溫。

他也強調AI運算已讓半導體價值已延伸至國防、醫療與隱私安全領域。例如AI醫療資料、個人隱私與國防機密，都需透過半導體與AI系統進行保護與運算，未來去識別化與資料安全能力將成為關鍵價值。

他透露，目前包括台大醫院等大型醫療體系，已逐步導入相關AI與半導體應用方案，日本與美國客戶也開始加入合作，台灣半導體與AI生態系正持續擴大全球影響力。

他特別舉鈺創集團旗下的帝濶智慧科技，目前已推與邊緣AI應用。公司表示，帝濶旗下DeCloake品牌已於今年CES獲得三項國際獎項，帝濶的 DeCloakBrain機器人決策大腦、DeCloakVision行動感知與DeCloakFace身份安全技術，已在三個主要市場完成場域驗證，並進一步導入腦波控制（BCI）與機器系統整合，應用場景涵蓋醫療、飯店、保全，甚至未來軍事用途。

盧超群強調，鈺創成立35年來，歷經半導體數次世代轉型，如今正式迎來AI與新摩爾定律時代。從異質整合、AI Memory到邊緣AI裝置，公司希望在下一波全球AI革命中，持續扮演台灣半導體創新推手角色。