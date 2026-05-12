技嘉於COMPUTEX 2026展出 端到端AI基礎建設

技嘉（2376）將於6月2日在 COMPUTEX 2026 以「Future Landing」為主題，展出 AI 基礎建設完整的端到端產品與解決方案。隨著 AI 應用從模型訓練邁向大規模推論並持續朝實際場域邁進，技嘉現場的展示將聚焦當前產業的核心問題：AI 運算的能力以不僅侷限於建置資料中心，而是在於是否快速且有效率的反應市場需求並穩定的完成部署，並模組化的持續運作與擴展。

在 COMPUTEX 展會中，技嘉便以三個面向，詮釋 AI 發展的關鍵階段所需的重要運算環境。一，Ready：完成建置、模擬與驗證後可部署的資料中心整合。二，Deployable：可快速導入各類環境運作的模組化叢集架構。三，Happening：已實際運作、持續產出價值的 AI 系統。

從 AI 工廠建置，到可快速進場的模組化資料中心及機櫃型運算叢集，再到已於醫療與自動化場域實際運行的 AI 系統，技嘉將藉由這三個重要階段呈現 AI 基礎建設(AI Infrastructure)從建置到落地的全流程。

AI 目前的發展由集中式訓練叢集、分散式推論部署，以及需要即時回應的實體應用場域共同發展。不同階段的需求，皆仰賴能夠協同運作的整體系統，而非單一硬體或獨立元件的堆疊。部署速度、營運穩定性與長期效率，正逐漸成為衡量 AI 基礎建設成熟度的關鍵指標。

技嘉長期投入於軟硬體端到端的整合，近年更持續轉型做資料中心基礎建設的規劃及部署，今年在攤位便將展示其核心代表之 — GAIFA (GIGABYTE AI Factory Accelerator)。 GAIFA 是一座技嘉設立於台灣的 AI 工廠，整合搭載最新晶片的運算平台、高速網路架構，以及技嘉自研管理軟體，打造出完整且經過驗證的 AI 基礎建設。技嘉透過 GAIFA 展現了AI 基礎建設如何被建構、驗證並推進至實際部署的能力，更將它當作一個測試平台，協助企業加速導入 AI 工廠。

AI 部署的速度已經成為 AI 發展的關鍵競爭力。產業及市場真正需要的 AI 基礎建設，不僅取決於硬體效能，更在於是否能夠快速建置、交付並立即投入運作。技嘉透過模組化與預先整合的基礎架構設計，將運算、散熱與電力系統整合於可迅速部署的運算單元中，大幅縮短部署時程，同時降低傳統資料中心建置所需的時間與複雜度。此類解決方案使企業得以更靈活地擴展算力，快速回應不斷成長的 AI 需求。

從機櫃級叢集運算到邊緣推論系統，技嘉完整的產品組合可支援 AI 在不同階段與場域的運作需求，並由 GPM (GIGABYTE POD Manager) 統一管理，提供資料中心層級的可視化與控制能力，協助使用者進行資源調度、工作負載管理，確保系統的穩定運作及靈活的擴展能力。

AI 基礎建設的價值，最終都將體現在實際生活的應用場域中。在 COMPUTEX 2026，技嘉將呈現一套完整的 real-to-sim-to-real 流程，展示 AI 模型如何在模擬環境中訓練與驗證，並實際部署至實體機器手臂，執行高精度的即時作業。這不僅是概念展示，更是 Physical AI 從研發走進場域運作的具體案例。

技嘉更將 AI 推論能力延伸至臨床現場，支援包括即時大腸瘜肉偵測、骨髓抹片分析與肺部影像判讀等應用。所有推論皆於本地端完成，達到快速診斷並確保資料隱私，提升臨床決策效率。

在這些應用場景中，AI 正逐步向資料產生與決策發生的現場發展，帶來更即時的反應、更高的判斷準確度，以及更有效率的作業流程。