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印能科技EvoRTS獲2026年愛迪生獎銀獎 解決先進封裝製程關鍵問題

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
印能科技EvoRTS獲2026年愛迪生獎銀獎，有效解決先進封裝製程中的關鍵缺陷問題。記者李珣瑛／攝影
印能科技EvoRTS獲2026年愛迪生獎銀獎，有效解決先進封裝製程中的關鍵缺陷問題。記者李珣瑛／攝影

印能科技（7734）副總經理蘇桓平12日表示，印能科技在草創期受到工研院與金屬中心的專業協助，建立紮實的技術基礎。他認為，台灣產業的成功並非單一公司的成功，而是完整創新生態系的成功。法人是帶動國家前瞻技術的火車頭，企業則是將技術帶向市場，共同成就台灣創新的優勢。

經濟部於今天舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，宣布2026年臺灣再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。印能科技副總經理蘇桓平代表得獎廠商致詞時，特別感謝經濟部及轄下各法人機構伴隨企業邁向國際市場。

印能科技是以「消除空洞與殘留終結系統（Eliminate Void & Residue Terminator System）」，獲得2026年愛迪生獎工程與機器人類別（Engineering & Robotics）高密度運運算基礎設施子類別的銀獎。該系統為印能科技第四代產品EvoRTS，為業界首創的AI晶片封裝設備，整合助悍劑控制與空洞消除技術，有效解決先進封裝製程中的關鍵缺陷問題。

EvoRTS可大幅簡化製程流程，降低設備投資與人力需求，同時顯著提升產能與良率，進一步優化整體營運成本。更關鍵的是，該設備為目前市場上少數可支援下一代微縮晶粒封裝的解決方案，對高密度運算（HPC）與先進半導體發展具關鍵意義。

此次獲獎不僅彰顯印能科技於半導體製造與精密工程領域的技術實力，也進一步鞏固其在高效能運算基礎設施關鍵設備市場中的領導地位。

印能科技副總經理蘇桓平。記者李珣瑛／攝影
印能科技副總經理蘇桓平。記者李珣瑛／攝影

經濟部 工研院

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