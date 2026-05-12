原相法說會／首季毛利率59.5%優於公司預估 EPS 2.65元

原相（3227）12日召開法說會公布財報展望，公司提到首季毛利率59.5%優於公司預估，單季每股稅後純益EPS為2.65元，低於去年第4季3.12元以及去年同期3.74元。

原相說明，今年首季匯率因素排除後年減少2.2%，仍略優於原先預期，其中遊戲機去年第1季客戶新品上市積極備貨，其他部分成長較多主要是安防無人載具。

原相提到，首季單季獲利3.89億元，毛利率59.5%優於預估，較去年第4季58.5%成長，但低於去年同期61.1%，公司說明，毛利率比預期好較去年第4季提升，主要是產品組合比預期好。

提到本季，原相預估，目前看來需求不錯，滑鼠部分預期本季電競需求帶動業績可望季成長10%多，遊戲機也會有雙位數百分比成長，安防無人載具也可望有10%多成長，整體第2季業績可望成長數十個百分比，毛利率可望維持穩定50-59%。至於營益率可望因費用沒太大變化有機會優於首季來到20%左右，按照目前資訊來看如此，後續仍看匯率與實際營運結果而定。