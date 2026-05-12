Jamf 發表資安報告 有漏洞的應用程式與嚴重過時的作業系統是最大隱憂

全球蘋果（Apple）裝置管理與安全業者Jamf 12日發表最新的Security 360資安趨勢報告，分析Mac與行動裝置最新資安威脅，彙整過去一年的真實案件分析、威脅研究，以及產業發生的事件，點出駭客可能用來造成損害與衝擊的多元攻擊管道。Jamf指出，含有漏洞的應用程式與嚴重過時的作業系統是企業的最大隱憂。

Jamf的行動裝置威脅分析，將全球企業最需要優先處理的威脅分為四大類型，首先是裝置漏洞，行動裝置為企業提供日益重要的程式碼庫，但Jamf發現，在過去12個月內，有53%的企業發現他們的裝置仍使用嚴重過時的作業系統。其次，行動裝置的惡意程式雖不常見，但數據顯示，95%的應用程式中至少含有一個中度嚴重性漏洞，使駭客有機可乘。且這些應用程式中有62%會要求提供危險的權限，另有21%甚至出現侵犯隱私的行為。

目前網路釣魚依然是駭客最常見的攻擊管道之一。報告顯示，25%的企業曾有使用者被網路釣魚連結所騙，18% 的企業員工曾連線至高風險的WiFi熱點，使企業資料因不安全的公共網路而面臨風險。第四是進階持續性滲透攻擊（APTs）仍相當嚴重，利用零點擊攻擊和瀏覽器攻擊，使 Apple 和 Android裝置變成相當普遍的威脅管道。

在macOS方面，Mac裝置的市場占有率從2024至2025年成長了16.4%，光2025年出貨量就達到270萬台，Mac 裝置正逐漸普及化。雖蘋果已建置如 Gatekeeper（守門員）、 System Integrity Protection（系統完整保護）以及透明性、同意與控制等安全措施。然而，隨著Mac裝置在企業環境中越來越普及，駭客也開始鎖定相關攻擊。有44%的裝置偵測到惡意網路流量，26%的企業曾受到加密貨幣挖礦劫持。Jamf Threat Labs 的資料庫在2025年記錄超過 26,000個惡意程式樣本數量。

影響Mac裝置的惡意程式家族種類繁多，2025年PuAgent 是其中最普遍的惡意程式（16.41%），2023和2024 年主要是以Genio廣告程式最為盛行（13.63%），2025年降至第四名（7.19%）。

Jamf發現，仍在使用過時作業系統的企業並不只侷限於行動裝置，有58%的企業仍在使用嚴重過時的Mac作業系統。此外，所有受檢測的Mac裝置中， 73%的裝置含有至少一個存在漏洞的應用程式，突顯Apple定期發布軟體更新來修復漏洞問題的重要性。