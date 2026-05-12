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Google搜尋故障 內部伺服器錯誤正設法解決

中央社／ 台北12日電
Google。圖／美聯社
Google。圖／美聯社

Google搜尋今天傳出故障，在搜尋頁面顯示內部伺服器錯誤訊息，Google正設法解決問題，目前影響範圍及原因不明。

根據斷線追蹤網站Downdetector.com，Google網站從今天中午12時35分開始出現大量用戶回報異常，其中，無法搜尋占54%，內容無法顯示占30%，網站異常占13%。

Google搜尋頁面顯示：「很抱歉，系統在處理您的要求時發生內部伺服器錯誤。我們的工程師已接獲通知，現正設法解決問題。」

Google 伺服器

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