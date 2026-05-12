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Google GTIG 發布 AI 威脅追蹤報告 攻擊者利用AI提升攻擊速度和規模

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group, GTIG）發布最新的「AI 威脅追蹤報告（AI Threat Tracker）」。Google威脅情報小組首席分析師 John Hultquist 表示，威脅發動者正利用AI來提升攻擊的速度、規模和複雜程度。這讓他們能測試行動手段、在目標系統中持續潛伏、打造更精密的惡意軟體並持續進化。國家級威脅發動者正利用這項技術取得優勢，但網路犯罪威脅也不容小覷，許多威脅發動者過去就發動過大規模且具侵略性的攻擊。

GTIG發現五大狀況，首先是近期發現首個AI輔助開發、正在運作的零時差漏洞（Zero-day）攻擊案例，GTIG認為這是由試圖發動大規模攻擊的犯罪發動者在AI協助下開發而成的，是首次觀察到威脅發動者成功利用AI開發零時差漏洞的證據。

GTIG指出，涉案的威脅發動者過去曾有發動重大入侵行動的紀錄，但此次在該零時差漏洞時出現的失誤，可能阻礙了威脅者成功使用AI的機會。已將零時差漏洞通報給開發者並發布了修補程式，顯著降低了該特定漏洞與攻擊程式所帶來的威脅，並已排除使用Anthropic Mythos開發的可能性。

第二是國家級威脅發動者以AI進行漏洞攻擊，GTIG發現來自北韓與中國的國家級威脅發動者正以多種方式利用AI來進行漏洞攻擊，其中北韓的APT45利用AI驗證了數千個漏洞，藉此大規模擴充其武器庫。

第三是威脅行為者利用代理式工具（Agentic Tools）如OpenClaw 及其他代理式工具，透過在測試環境中編排攻擊來提升其技術能力，更具規模的對目標進行偵察並執行其他自動化任務。GTIG觀察到一名與中國相關的威脅發動者利用代理工具，自主且持續地探測某間日本科技公司的漏洞。

第四是俄羅斯升級資訊作戰手段，威脅發動者利用AI改進在烏克蘭使用的惡意軟體，並針對美國、烏克蘭和法國的資訊作戰中，利用AI將偽造的音訊和視訊剪輯至真實新聞內容中。

第五是持續鎖定前沿模型（Frontier LLMs）的威脅，多個威脅發動者（包括與中國相關的網路間諜活動團體 UNC5673），正試圖透過多種複雜的技術手段，取得前沿大型語言模型（LLMs）的存取權限。

Google

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