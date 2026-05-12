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普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

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普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地傳「這家」 公司回應了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
普利司通昨天拋出震撼彈，正式宣布即日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，市場隨即傳出該廠土地與廠房可能由力成科技接手。記者郭政芬／攝影
普利司通昨天拋出震撼彈，正式宣布即日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，市場隨即傳出該廠土地與廠房可能由力成科技接手。記者郭政芬／攝影

普利司通昨天拋出震撼彈，正式宣布即日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，市場隨即傳出該廠土地可能由力成科技接手。對此，普利司通今天回應，目前仍以員工安置為最優先考量，至於土地與廠房等資產後續處理，將依整體營運規畫審慎評估，現階段尚無具體方案可對外說明。

位於新竹工業區的普利司通湖口廠昨傳出大量解雇消息後，已有附近科技業人士現身廠區周邊，向員工打聽廠區是否出售、是否已有收購計畫，讓現場員工面面相覷，不知如何回應。

產業界分析，隨著半導體與高階封裝產業持續擴張，市場對建廠用地需求殷切，但竹北AI智慧園區、昌益等園區多以研發辦公室或實驗性小規模試產為主，難以支撐大規模產線，因此不少高科技業者近來轉向新竹工業區尋覓合適廠房，傳統產業用地轉作科技製造基地的趨勢愈發明顯。

以AI伺服器熱潮受惠的緯創資通為例，近期就在湖口布局兩座廠區，上月更大舉招募技術員、產線儲備幹部等人力。產業界觀察，新竹工業區產業結構正逐步轉型，傳統製造業式微，高科技製造廠正加速進駐。而已在新竹工業區設廠的力成科技，因訂單滿載、產能吃緊，近期積極在新竹地區尋找擴產基地，因此被點名為接手者之一。

台灣普利司通新竹工業區湖口廠基地面積約6萬3048平方公尺，約1.9萬坪，規模不小。市場普遍認為，普利司通退出台灣生產後，處分土地與廠房幾乎是必然選項。

勞工安置方面，新竹縣勞工處長湯紹堂表示，昨天勞資協商後，多數員工已同意優離方案。公司已依法於裁員前60天通報縣府，首波裁員預計7月上旬啟動，總計分3梯次進行。後續勞工契約終止後，縣府將與竹北就業服務中心合作，協助受影響員工進行就業媒合，若其他企業有招募需求，也將協助轉介。

此外，湖口地方議員何建樺、羅美文、甄克堅、吳菊花、陳栢誠近日也積極關切員工權益，協助了解資遣與轉職相關情況，並要求勞工處主動介入提供協助。

傳統產業 新竹

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