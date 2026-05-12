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鴻騰：AI業績強勁成長　攻人形機器人和衛星通訊

中央社／ 台北12日電

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技表示，今年在雲端和資料中心項目業績將強勁成長，深化與AI伺服器企業合作關係，持續布局包括人形機器人及衞星通訊等新興應用，並在電氣化及軟體定義汽車時代推動車用業績持續成長。

鴻騰精密11日公布第1季業績，單季營收11.98億美元，較2025年同期11.03億美元成長8.6%，第1季自結獲利1044萬美元，較去年同期624萬美元成長67.3%。

展望今年營運，鴻騰在日前公布的2025年報中預估，2026年在雲端及資料中心業務將維持強勁成長，進一步提升對總營收貢獻度。鴻騰指出，過去3年，人工智慧AI相關業務持續擴張，預期結構性成長動力將會延續，目標建立與AI伺服器企業密不可分的合作關係。

在雲端網路設施項目，鴻騰說明，持續布局高速連接器及開發電纜模組，布建光通訊核心元件技術，深化與晶片大廠合作契機，深化光互連領域應用。

在車用領域布局，鴻騰表示，藉著推出品牌OneMobility，加快轉型為車用電源及資料解決方案供應商，透過擴展在美墨加協定、歐洲及亞洲市場的全球製造版圖，積極布局世界級車廠與一階供應商合作關係，在電氣化及軟體定義汽車時代推動持續成長。

鴻騰說明，德國子公司Auto-Kabel擁有高壓電動車系統技術優勢，鴻騰在車用線束有專業知識，透過整合德國One Mobility業務團隊的資源及與鴻海集團的戰略合作關係，搭上電動車市場機遇，因應電動車及自動駕駛不斷變化的需求。

鴻海

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