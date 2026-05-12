薪水多28 萬、每天早一小時下班 中華電、台灣大薪資工時曝光

電信業不僅競爭市占率，更是人才爭奪戰焦點。面試心得平台「面試趣」透過「比較公司」功能發現，中華電信與台灣大哥大（簡稱台灣大）的薪資、工時有所落差，中華電信平均年薪高出28萬元，每日工時更比台灣大少近1小時。

「面試趣」串連薪資查詢平台比薪水資料庫，揭露兩家企業薪資、工時數據。

中華電平均年薪84.2萬元，顯著高於台灣大的56.3萬元。中華電起薪約4.7萬至5萬元，年終加獎金通常超過6個月；台哥大月薪約3.7萬元，薪資結構更偏向個人績效與業績。

中華電平均每日工時7.3小時，台灣大則為8.2小時。中華電因很少加班，員工在生活平衡（3.9分）與請假容易度（4.0 分）的評分上，皆高於台灣大（2.8分與3.2分）。

中華電信平均在職年資2.8年，高於台灣大的1.9年，半國營體制穩定，對留才更有吸引力。

不過，在「公司成長性」評分，台灣大以2.8分領先中華電2.4 分。台灣大正積極推動數位轉型，內部已有72%員工參與 AI 工具開發；中華電雖有健全退休制度，組織變革步調則相對緩慢。

「面試趣」發現，在違規紀錄上，中華電紀錄達31筆，台灣大則是0筆。數據差異主因在於「工會組織與勞權意識」。

「面試趣」分析，中華電擁有全台規模最完整的企業工會，員工爭取勞工權益的意識強，使勞資爭議更容易透過檢舉進入官方紀錄，達成透明化。台灣大則反映出民營企業的合規管理，不過在缺乏強勢工會抗衡的情況下，相對缺乏勞方爭議的公開紀錄。

至於若從員工求職考量，中華電信和台灣大該選哪一家？面試趣專家分析，兩家公司適合不同需求的求職者。

「面試趣」指出，中華電適合重視生活平衡、追求薪水穩定，並偏好半國營體制的人。台灣大則適合想累積 AI 經驗、能適應業績導向，且偏好民營彈性制度（如每月10天居家上班）的求職者。

「面試趣」認為，電信雙雄各有優勢，面試趣建議，求職者時不只要考慮薪資，可以善用平台提供的「比較公司」功能，尋找最契合自己的職場。