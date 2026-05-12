快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

薪水多28 萬、每天早一小時下班 中華電、台灣大薪資工時曝光

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中華電信與台灣大這兩大電信龍頭，薪資與工時各有優劣。圖／本報資料中心
中華電信與台灣大這兩大電信龍頭，薪資與工時各有優劣。圖／本報資料中心

電信業不僅競爭市占率，更是人才爭奪戰焦點。面試心得平台「面試趣」透過「比較公司」功能發現，中華電信與台灣大哥大（簡稱台灣大）的薪資、工時有所落差，中華電信平均年薪高出28萬元，每日工時更比台灣大少近1小時。

「面試趣」串連薪資查詢平台比薪水資料庫，揭露兩家企業薪資、工時數據。

中華電平均年薪84.2萬元，顯著高於台灣大的56.3萬元。中華電起薪約4.7萬至5萬元，年終加獎金通常超過6個月；台哥大月薪約3.7萬元，薪資結構更偏向個人績效與業績。

中華電平均每日工時7.3小時，台灣大則為8.2小時。中華電因很少加班，員工在生活平衡（3.9分）與請假容易度（4.0 分）的評分上，皆高於台灣大（2.8分與3.2分）。

中華電信平均在職年資2.8年，高於台灣大的1.9年，半國營體制穩定，對留才更有吸引力。

不過，在「公司成長性」評分，台灣大以2.8分領先中華電2.4 分。台灣大正積極推動數位轉型，內部已有72%員工參與 AI 工具開發；中華電雖有健全退休制度，組織變革步調則相對緩慢。

「面試趣」發現，在違規紀錄上，中華電紀錄達31筆，台灣大則是0筆。數據差異主因在於「工會組織與勞權意識」。

「面試趣」分析，中華電擁有全台規模最完整的企業工會，員工爭取勞工權益的意識強，使勞資爭議更容易透過檢舉進入官方紀錄，達成透明化。台灣大則反映出民營企業的合規管理，不過在缺乏強勢工會抗衡的情況下，相對缺乏勞方爭議的公開紀錄。

至於若從員工求職考量，中華電信和台灣大該選哪一家？面試趣專家分析，兩家公司適合不同需求的求職者。

「面試趣」指出，中華電適合重視生活平衡、追求薪水穩定，並偏好半國營體制的人。台灣大則適合想累積 AI 經驗、能適應業績導向，且偏好民營彈性制度（如每月10天居家上班）的求職者。

「面試趣」認為，電信雙雄各有優勢，面試趣建議，求職者時不只要考慮薪資，可以善用平台提供的「比較公司」功能，尋找最契合自己的職場。

中華電 台灣大哥大 面試

延伸閱讀

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

電信三雄4月獲利亮眼

中華電營收／4月、EBITDA創同期新高 每股純益0.48元拿下單月獲利王

台大外文畢業年薪僅50萬？他崩潰喊「被嫌沒經歷」 網揪1細節疑造假

相關新聞

薪水多28 萬、每天早一小時下班 中華電、台灣大薪資工時曝光

電信業不僅競爭市占率，更是人才爭奪戰焦點。面試心得平台「面試趣」透過「比較公司」功能發現，中華電信與台灣大哥大（簡稱台灣大）的薪資、工時有所落差，中華電信平均年薪高出28萬元，每日工時更比台灣大少近1小時。

半導體通膨蔓延 德儀又漲價 矽力、致新等類比 IC 廠有望受惠

全球類比IC龍頭德州儀器（TI）近日再度向客戶發出漲價通知信，預計7月1日起，調升所有訂單與出貨價格。這是德儀今年以來二度漲價，顯見半導體通膨壓力持續蔓延，法人看好，台系類比IC廠包括矽力-KY、致新、茂達、天鈺有望受惠漲價紅利。

南科整地 迎台積2奈米廠

南科周邊建設動土，迎台積2奈米廠。台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收昨（11）日舉行動土儀式，市長黃偉哲正式宣告「南科A-O區段徵收工程」全面啟動，為迎來晶圓廠先進製程做好充分準備。

微控制器 下一個焦點

AI熱潮不只帶旺GPU與高速網通晶片，業界指出，現在連微控制器（MCU）也成為供應鏈下一個漲價焦點。

宏碁施振榮贈妻1.7萬張股票

宏碁集團創辦人施振榮昨（11）日申報轉讓持股1.7萬張，贈與妻子葉紫華，以昨日宏碁收盤價28.8元計算，市值約達4.9億元。

台積CoWoS供不應求 英特爾再傳分食先進封裝訂單

英特爾再傳分食台積電訂單。韓媒報導，南韓記憶體大廠SK海力士在AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）整合段，原本採用台積電CoWoS先進封裝，但台積電CoWoS產能供不應求，SK海力士有意導入英特爾EMIB先進封裝技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。