掌機漲價潮 衝擊買氣

任天堂宣布將調漲掌上型遊戲機Switch 2售價，並預期將造成硬體與軟體銷售都下滑。早在任天堂之前，其他掌機廠商包含華碩（2357）、微星（2377）等，已壓不住記憶體與其他材料成本上升，紛紛調漲掌機售價。由於遊戲機並非剛性需求，業界認為，漲價後勢必壓抑消費者買氣。

華碩於2025年10月上市ROG Xbox Ally X掌機，原建議售價29,999元，現在華碩官方線上商城售價已調整至32,999元，漲幅超過一成。微星去年8月推出MSI Claw A8掌機，原建議售價30,900元，現在官方線上商城售價已調整至34,999元。

業界分析，去年至今，記憶體價格漲幅數倍，在成本大增下，廠商為了穩住毛利率，終端產品漲價勢在必行，且在記憶體等零組件持續漲價下，有極大可能產品售價再度上調。

若掌機售價持續上漲，勢必壓抑消費者購機需求，影響今年全年銷量。

儘管今年市況不利掌機業者，但相關廠商仍持續推進新品計畫。微星傳將於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間發表最新電競掌機，近期國外經銷商搶先曝光新機，搭載英特爾晶片。