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任天堂下修財測、銷售 鴻準、偉詮電、旺宏等台鏈壓力大

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔／台北報導
日本遊戲機大廠任天堂宣布，大砍2026會計年度Switch 2遊戲機銷量預估，預期將大幅下滑17%，整年度獲利更恐銳減三成，衝擊昨天股價大跳水。法新社
日本遊戲機大廠任天堂宣布，大砍2026會計年度Switch 2遊戲機銷量預估，預期將大幅下滑17%，整年度獲利更恐銳減三成，衝擊昨天股價大跳水。法新社

日本遊戲機大廠任天堂宣布，大砍2026會計年度Switch 2遊戲機銷量預估，預期將大幅下滑17%，整年度獲利更恐銳減三成，衝擊昨天股價大跳水。Switch 2銷售不妙，法人憂心將拖累鴻準（2354）、偉詮電（2436）、創惟（6104）、原相（3227）、旺宏（2337）等供應鏈後續出貨。

針對任天堂大砍Switch 2銷量與獲利預估，國內供應鏈業者均不予置評。法人分析，國內廠商當中，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，來自任天堂營收比重相對高，若任天堂狀況不佳，鴻準堪稱「海嘯第一排」，壓力相對大。

觀察鴻準今年來營收走勢，元月維持133億元相對高檔，2月滑落至72億元附近，3月進一步萎縮至46億元，4月回溫至65億元，但較元月呈現大幅腰斬態勢，陸續反映大客戶砍單狀況。

另外，旺宏獨家供貨Switch 2唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片，創惟供應USB控制晶片，原相則操刀感測晶片，預料相關業務也將受影響。

任天堂預期，2026年4月1日至2027年3月31日的2026會計年度，Switch 2銷量將下滑17%，軟體銷售（含一、二代Switch）則將減少11%，全年度獲利預估將大減近三成，主因記憶體與其他材料成本上升，迫使該公司宣布調升Switch 2、第一代Switch、線上訂閱服務，以及遊戲牌產品的價格，恐不利買氣。

任天堂昨天在日本股市股價一度跳水重挫10%，終場跌8.4%、收7,020日圓。市場對於Switch 2去年6月上市以來，遊戲推出步調緩慢的疑慮持續升高，如今任天堂宣布大砍銷量與獲利預估，整體狀況更雪上加霜。

任天堂坦言，受高昂的記憶體價格與美國關稅影響，預期對獲利造成1,000億日圓（約6.4億美元）衝擊。該公司為有效轉嫁成本壓力，將自5月25日起，日本區Switch 2售價調漲20%。美國自9月1日起調漲11%，來到499.99美元，歐洲區漲6%，至499.99歐元。

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