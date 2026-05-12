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軟銀、鴻海複製經驗 搶美國商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

軟銀團積極投入日本本土AI基礎設施之際，由於軟銀是美國AI大咖OpenAI的大股東之一，鴻海（2317）又是軟銀與OpenAI的策略合作夥伴，隨著OpenAI的星際之門計畫陸續在美國展開，業界看好，軟銀、鴻海在日本攜手搶攻AI商機順利，下一步可望把日本經驗快速複製到美國市場，大咬星際之門商機。

鴻海積極投入美國AI布局，去年已公告處分集團位於俄州的廠房與土地。鴻海董事長劉揚偉之前表示，俄州廠區買家是軟銀，雙方還攜手成立一家合資公司，共同生產AI伺服器並建立模組化的資料中心，作為推進美國星際之門計畫的一部分。

劉揚偉認為，AI資料中心需要電力、場地，掌握時間也非常重要，在綜合因素考量之下，雙方都認為美國俄州廠區是非常合適的選址。根據規劃，俄州廠區的土地與設備由軟銀持有，鴻海與軟銀成立合資公司，各持股一半，雙方聯手生產與經營AI伺服器與模組化資料中心設備。

OpenAI 軟銀 鴻海

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