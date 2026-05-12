台積電產能塞爆 甜蜜的負擔

台積電（2330）先進製程與CoWoS先進封裝產能大爆滿，法人分析，對多數公司而言，「產能塞爆」絕對是利多解讀，如今卻成為台積電「甜蜜的負擔」，近期屢傳客戶因要不到產能而轉投英特爾懷抱，但台積電擁有技術領先、不與客戶競爭等優勢，基本面持續衝高格局不變。

英特爾強勢分食訂單，在市場掀起波瀾，衝擊台積電昨（11）日股價走勢，終場收2,235元，下跌55元，相當於拖累指數約450點，公司市值跌破58兆元，降至57.96兆元。統計自蘋果以及非蘋陣營開始評估英特爾技術以來，台積電市值已蒸發逾兆元。

面對勁敵們來勢洶洶，台積電董事長魏哲家曾在法說會上直言，英特爾和特斯拉都是台積電的客戶，同時台積電也視英特爾為強大的競爭對手，絕不低估他們，但話雖如此，擴充產能沒有捷徑。台積電正在努力確保能夠滿足客戶的需求。

對於台積電訂單傳遭英特爾分食，和碩（4938）董事長童子賢妙喻，台積電就像訂不到位子的米其林三星餐廳，客戶當然可以改吃米其林二星餐廳，要擔心的是，如果有一天米其林二星餐廳數量多到稀釋米其林三星餐廳的客源，那時三星餐廳也不用擴產了。

這對台積電而言，堪稱「非戰之罪」，尤其英特爾後面還有川普政府這個硬後台相挺，打著「擴大美國製造」的招牌，不少客戶還是得表示一下尊重之意。