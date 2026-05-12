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群創上季轉盈繳出「三率三升」佳績 每股賺0.2元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）昨（11）日公布首季財報，繳出「三率三升」佳績，單季毛利率重回一成之上、達14.43%，攀上17季來高點，稅後純益16.29億元，每股純益0.2元，擺脫去年第4季虧損陰霾。

群創昨天同步公告4月合併營收212.37億元，月減15%，年增11.8%；前四月合併營收878.82億元，年增17.3%。展望本季，群創預期，非顯示器業務群持平，商用顯示器季減1%至3%，消費性顯示器季增1%至3%。即使全球宏觀經濟仍具不確定性，受惠首季拉貨動能延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。

群創結算，首季毛利率14.43%，季增5.35個百分點，年增6.86個百分點；稅後純益16.29億元，擺脫前一季虧損態勢，年增69.4%，每股純益0.2元。

群創首季毛利率攀上17季來高點之餘，單季營益率2.25%、淨利率2.69%，都比前一季負2.06%、0.12%，以及去年同期的負2.22%與負1.94%顯著改善，繳出「三率三升」佳績。

群創總經理楊弘文表示，去年起積極尋找新材料供應商，有效降低成本上升衝擊。並優化產品組合，提高工控、車用及特殊顯示器等應用等利基型產品比重，已可從首季毛利率改善看見成效。

群創指出，首季折舊及攤銷為79億元，資本支出28億元；以產品應用別區分，車用產品42%、電視25%、手機及商用產品17%、可攜式電腦13%、桌上型螢幕3%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為56%及44%。其中，顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收，占比各為43%及13%。

群創強調，儘管首季有春節長假因素干擾，但在今年運動賽事及記憶體漲價預期心理帶動下，品牌客戶提前拉貨趨勢顯著。

群創 毛利率 顯示器

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