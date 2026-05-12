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軟銀為 AI 蓄電 堺工廠導入電池製造 助攻鴻海日本布局

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／台北報導
軟銀昨日宣布，將在夏普原堺工廠大量導入電池製造，以供應AI用電需求，預計明年4月量產。（美聯社）
軟銀昨日宣布，將在夏普原堺工廠大量導入電池製造，以供應AI用電需求，預計明年4月量產。（美聯社）

日本軟體銀行（SoftBank）昨（11）日宣布，將在夏普原堺工廠大量導入電池製造，以供應AI用電需求，預計明年4月開始量產，目標打造每年100萬度儲能系統。

業界指出，軟銀有意和鴻海（2317）一起打造日本製AI伺服器，並搶食日本當地主權AI商機，在AI發展面臨用電吃緊之際，軟銀為AI「蓄電」，提前儲備充裕電力，為日後揮軍日本主權AI與伺服器製造添底氣，助力鴻海拓展日本AI市場之路更順遂。

外電報導，軟銀旗下行動通訊事業表示，計劃在大阪堺市原夏普面板廠現址，開始大規模生產電池芯與儲能系統，以滿足AI服務日益增長的電力需求。

軟銀並透過新聞稿指出，此次導入電池製造，將和南韓Cosmos Lab及DeltaX公司合作，於2027年4月開始的會計年度起量產，目標每年生產規模達100萬度的儲能系統。Cosmos將利用其鋅鹵素技術，協助開發更安全的電池組，DeltaX則擁有高能量密度設計的專業技術。

這些電池將用於支援軟銀正在開發的AI資料中心。軟銀表示，還計劃應用於電網、工廠以及其他工業和住宅用途，並在中期擴展至全球市場。

軟銀為此將成立兩家合資公司：AX Factory是AI資料中心營運和硬體製造的樞紐；GX Factory則是新一代電池、太陽能板及相關產品的製造中心。目標2030會計年度前，透過新的電池事業，創造每年超過1,000億日圓（約6.36億美元）營收。

這項新投資凸顯軟銀執行長宮川潤一的長期策略，也就是由電信商轉型為AI推手。軟銀也正致力於更新在日本的行動網路，更精準滿足包括倉儲機器人在內的AI裝置需求。軟銀事業進軍電池製造領域，也符合創辦人孫正義自己和軟銀在全球AI競賽中爭取更大角色的雄心。

另一方面，日經先前報導，軟銀集團正與輝達及鴻海展開討論，計畫打造「日本製造」的AI伺服器，該計畫也是軟銀中期戰略計畫一環。軟銀希望在2030年前，先透過組裝外部採購的零組件，建立生產體系並累積經驗，之後再逐步接手整體伺服器的製造流程；而在伺服器的領域上，也將先聚焦於打造能運行先進繪圖處理器（GPU）的高效能伺服器。

業界看好，隨著軟銀超前部署儲能建設，為之後打造AI大計畫備妥電力，主要夥伴鴻海同步沾光，日後攜手軟銀衝刺日本主權AI與日本製造AI伺服器硬體將更順利。

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