宏碁施振榮贈妻1.7萬張股票

台積電先進製程與CoWoS先進封裝產能大爆滿，法人分析，對多數公司而言，「產能塞爆」絕對是利多解讀，如今卻成為台積電「甜蜜的負擔」，近期屢傳客戶因要不到產能而轉投英特爾懷抱，但台積電擁有技術領先、不與客戶競爭等優勢，基本面持續衝高格局不變。

2026-05-12 01:29