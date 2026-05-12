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宏碁施振榮贈妻1.7萬張股票
宏碁集團創辦人施振榮昨（11）日申報轉讓持股1.7萬張，贈與妻子葉紫華，以昨日宏碁（2353）收盤價28.8元計算，市值約達4.9億元。
根據最新申報資料顯示，施振榮目前持有宏碁約3萬4,989張，本次贈與葉紫華1.7萬張，預定轉讓持股後，施振榮個人持股將降至約1萬7,989張。
此非施振榮首次轉讓宏碁股票予葉紫華。1976年，施振榮與太太葉紫華等共同創立宏碁。創業初期艱苦，葉紫華負責公司的財務、總務與總稽核。
截至今年5月初，據公開資料顯示，施家除了施振榮個人持有1.15%宏碁外，也以宏榮投資持有約2.42%宏碁持股，施振榮長子施宣輝也有0.33%持股。
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